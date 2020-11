Anthony Edwards a vraiment tapé dans l’oeil des Warriors

S'il est encore disponible et qu'ils ne trouvent pas preneurs pour leur second choix, les Warriors comptent bien sélectionner Anthony Edwards

Dans une dizaine de jours aura lieu l'un des évènements de l'année en NBA avec la Draft. Contrairement aux dernières cuvées, il n'y a pas vraiment de superstars en devenir. Du moins, c'est ce que croit la majorité des observateurs et des franchises. Mais ils sont également unanimes pour dire que le plus gros talent se nomme Anthony Edwards.

L'arrière a déjà le physique pour s'imposer dans la ligue. À quel niveau ? seul son travail, notamment sur son tir, pourra permettre de le fixer. Mais il y a des doutes. Minnesota, qui choisira en premier, sonde déjà les franchises afin de mettre sur pied un échange et récupérer un troisième larron derrière Karl-Anthony Towns et D'Angelo Russell.

Pour les Warriors, la donne est similaire. Il y a bien évidemment le profil de James Wiseman qui permettrait aux Dubs d'avoir un cinq très compétitif et complet. Avec un vrai poste 5 moderne. Mais la perspective de pouvoir sélectionner Anthony Edwards est bel et bien présente.

À en croire le San Francisco Chronicle, la direction californienne entend bien mettre la main sur le joueur de Georgia. Pour eux, il peut devenir "le visage d'une franchise et un multiple All-Star s'il est mis dans de bonnes conditions". Et ce même si la priorité serait toujours, comme les Wolves, de choper une star en échange de leur pick.

Mais dans un contexte très particulier et incertain, quelles franchises voudront prendre ce risque ? Si Bob Myers a déjà fait quelques coups de maître, la problématique parait ici plus complexe. Et si cela se confirmait, nul doute que le choix du GM des Warriors s'orientera sur Edwards... si les Wolves font l'impasse sur lui.

Anthony Edwards pense devenir meilleur que Dwyane Wade