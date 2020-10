Anthony Edwards veut devenir meilleur que Dwyane Wade… et D-Wade valide

On se demandait ce que Dwyane Wade penserait des propos d'Anthony Edwards, attendu comme le possible n°1 de la Draft 2020 le 18 novembre prochain. Lors de son passage devant les médias jeudi, l'arrière de Georgia avait ainsi déclaré :

Couillu quand on parle d'un futur membre du Hall of Fame, triple champion NBA, MVP des Finales et 13 fois All-Star.

Pas offusqué du tout, Dwyane Wade a validé les propos du futur rookie, que beaucoup voient atterrir chez les Minnesota Timberwolves si ces derniers ne tradent pas le first pick.

Mock Draft 2020 : nos lottery picks à un mois du jour J

Si Wade apprécie autant Anthony Edwards et mentionne Oladipo, c'est effectivement parce que les trois hommes ont été coachés à un moment de leur carrière par Tom Crean : à Marquette pour Dwyane Wade, à la fac d'Indiana pour Victor Oladipo et à celle de Georgia pour Edwards.

Le garçon n'a pas peur de se mettre la pression. C'est tout à son honneur. Les sceptiques, qui ne voient pas en lui un n°1 de Draft, ne manqueront pas de lui rappeler cette comparaison audacieuse si ses débuts en NBA sont compliqués.

He can be better. America here is your number 1 pick! Ayo @VicOladipo we’re all built from the same cloth 💪🏾 That Tom Crean cloth! https://t.co/ZTXg9VpZU7

— DWade (@DwyaneWade) October 30, 2020