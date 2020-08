Anthony Edwards, potentiel 1er choix de la draft, a un GOAT particulier

Si les playoffs viennent de débuter, une autre actualité NBA occupe l’espace médiatique : la draft à venir ! La loterie a eu lieu cette nuit et les Minnesota Timberwolves ont tiré le jackpot. Il va bientôt être temps de se pencher sur les talents de demain et sur les différents prospects. Connaître leur style de jeu, leurs forces, leurs faiblesses mais aussi leur personnalité. Et leurs opinions. Anthony Edwards, potentiel premier choix de la draft, a par exemple un avis original sur le GOAT.

« Kevin Durant est le meilleur joueur de tous les temps. C’est un mec de sept pieds capables de faire tout ce que fait un meneur. Il pose d’énormes soucis à ses adversaires », confie le jeune homme.

C’est là que l’on se rend réellement compte que le temps passe et que les générations, et donc leurs idoles, changent. Anthony Edwards insiste : il met Kevin Durant devant LeBron James et Michael Jordan sans hésitation. Parce qu’il a grandi en observant KD au sommet. Ce dernier est d’ailleurs certainement l’un des meilleurs de tous les temps même s’il est évidemment rarement cité comme le GOAT.