Austin Rivers quitte, à son tour, la bulle pour des raisons personnelles

Avec la reprise de la NBA à Disney, les joueurs ont l'obligation de rester dans la bulle. Cependant, depuis quelques jours, des départs ont été recensés. On pense notamment au prodige des New Orleans Pelicans Zion Williamson ou encore aux joueurs des Los Angeles Clippers Montrezl Harrell et Patrick Beverley. Et ce vendredi, le journaliste de The Athletic Shams Charania annonce qu'Austin Rivers a aussi quitté la bulle. Le meneur de jeu des Houston Rockets a pris cette décision en raison d'une urgence familiale.

Rockets guard Austin Rivers has left the Orlando bubble due to an urgent family matter, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 24, 2020

Sur le plan sportif, ce départ de Rivers peut représenter un problème pour les Rockets. En effet, la reprise officielle de la NBA, prévue le 30 juillet, approche à grands pas. L'absence du joueur de 27 ans, qui rend des services dans la rotation de Mike D'Antoni, serait une mauvaise nouvelle. Pour l'instant, il est impossible de dire si le fils de Doc Rivers sera en mesure de tenir sa place pour le premier match de la franchise texane. Mais il se dit qu'il pourrait revenir très rapidement. Peut-être même dès ce week-end.

Pour rappel, la NBA a mis en place un protocole à suivre face à cette situation. Ainsi, une quarantaine de quatre jours à partir du retour est prévu si le joueur est parti depuis moins de sept jours et a été testé négatif pour le Covid-19 chaque jour où il a été absent. Si le joueur des Rockets venait à quitter le campus plus longtemps, des tests quotidiens seront nécessaires et ils devront être négatifs au moins les sept jours précédant son retour. S’il ne coche pas toutes ces cases, la quarantaine durera dix jours.