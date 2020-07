Austin Rivers réclame du respect pour le futur champion NBA

Quelle valeur pour le titre 2020 en NBA ? Il s'agit d'un débat particulièrement animé ces derniers jours au sein de la Ligue. A l'arrêt depuis mars en raison de l'épidémie du coronavirus, cette saison va se terminer dans des conditions particulières. Avec un sprint final tronqué et des Playoffs au sein d'une bulle à Disney (donc sans avantage du terrain par exemple). Une situation exceptionnelle et des conditions qui vont ternir le sacre du futur champion ? C'est notamment l'avis de l'arrière du Orlando Magic Evan Fournier. Mais de son côté, le meneur des Houston Rockets Austin Rivers n'est absolument pas d'accord. Et il possède des arguments plutôt intéressants.

"Vous demandez à des gars, qui ont été au repos pendant 3 ou 4 mois, de revenir et de trouver une bonne alchimie, de jouer pendant une épidémie alors que certains joueurs luttent pour le mouvement Black Lives Matter. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. C'est une époque folle et il y a beaucoup à s'inquiéter.

Et pourtant, pendant cette période, des joueurs vont quitter leur famille pour vivre dans une bulle verrouillée. Pour toutes ces raisons et d'autres encore, je pense que ça sera l'un des titres les plus durs à gagner", a lancé Austin Rivers pour le Bleacher Report.

Le titre 2020 ne vaudra rien ? Un multiple champion NBA s’insurge

Un discours parfaitement compréhensible. Au final, la valeur de ce titre risque beaucoup de dépendre du niveau proposé. Si une équipe survole la compétition avec des affrontements peu spectaculaires, le champion risque de voir son sacre minimisé. A l'inverse, si les duels sont acharnés avec des séries à suspense (et de qualité), on ne devrait même plus parler de ce débat...