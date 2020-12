Aux Lakers, une bague magnifique pour rendre hommage à Kobe Bryant

Ils l’ont fait pour Kobe Bryant. Ça fait un peu cliché mais comment ne pas voir une lourde symbolique dans le titre des Los Angeles Lakers, dix ans après leur dernier sacre décroché sous l’impulsion du Black Mamba et surtout la même année que la mort tragique de la légende NBA ?

Tout au long de la saison, les Angelenos n’ont cessé de multiplier les pensées et les hommages pour leur idole, ancien adversaire ou ami. Une source de motivation sans limite. Avec, au bout, le sacre de LeBron James et ses partenaires. Et évidemment là encore des mots pour Bryant.

The new Lakers championship rings feature a couple of incredible tributes to the late Kobe Bryant #RIPMamba 🐍 » A detachable top unveils the Lakers' retired numbers and highlights Kobe's #8 and #24.

» A Black Mamba snake is on the side underneath each player's number pic.twitter.com/8uDn6xLMBc — Complex Style (@ComplexStyle) December 23, 2020

Les Lakers n’allaient pas s’arrêter là. Leur bague de champion fait aussi honneur au quintuple vainqueur du trophée. Avec un serpent sous le numéro de chaque joueur, ou encore les numéros 8 et 24.

So many details on these Lakers rings 🏆 💎 Most expensive ring in NBA title history

💎 Mamba snake behind players’ numbers to honor Kobe

💎 Removable top to reveal retired Lakers jerseys, with special emphasis on Kobe’s (via @JasonofBH) pic.twitter.com/bDz1KdmDuV — ESPN (@espn) December 23, 2020

Notons que cette bague est la plus chère de toute l’Histoire de la NBA.

Lakers : une cérémonie très spéciale mais pleine d’émotions