Lakers : une cérémonie très spéciale mais pleine d’émotions

Le COVID-19 bouleverse les plans et les habitudes. Mais chacun s’adapte comme il peut. La NBA aussi. La saison a repris hier, alors que la pandémie continue de faire des dégâts aux Etats-Unis. La ligue espère qu’elle ira au bout. Mais, forcément, à situation exceptionnelle, circonstances exceptionnelles. Les Los Angeles Lakers accueillaient leurs voisins des Clippers dans un Staples Center vide cette nuit.

This is what it's all about 💍 pic.twitter.com/kZlYMYb93X — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 23, 2020

Drôle d’atmosphère pour la traditionnelle remise des bagues. Du coup, pour maintenir un certain niveau d’émotion, la franchise californienne avait prévu une vidéo personnalisée pour chaque joueur. Avec donc des membres de leur famille pour les introduire avant d’aller récupérer leur dû.

.@KingJames’ family and students from the @IPROMISESchool congratulate him on his 4th ring! 💍 pic.twitter.com/aXFEywXFaO — NBA on TNT (@NBAonTNT) December 23, 2020

Bon, ça raisonne un peu dans une salle vide mais le concept est plutôt sympathique. L’occasion aussi de se rendre compte qu’Anthony Davis ressemble comme deux gouttes d’eau à son père.

AD's family congratulates him on his first championship ring 💍🏆 pic.twitter.com/pMMDY8YLur — NBA on TNT (@NBAonTNT) December 23, 2020

Assez cocasse aussi, ce passage de Giannis Antetokounmpo (et Thanasis) pour féliciter son petit frangin Kostas.

Giannis & Thanasis congratulate their brother Kostas on his Lakers championship ring 👏 pic.twitter.com/Rb6XGCbUZZ — NBA on TNT (@NBAonTNT) December 23, 2020

En revanche, les Lakers ont décidé de ne pas dévoiler de suite leur dix-septième bannière. Et pour cause, pour ça, ils préfèrent attendre le retour des fans dans l'enceinte du Staples Center. Histoire de fêter ça comme il se doit. Avec un public.

