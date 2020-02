Le joli geste des Batum pour un enfant malade

L'association Les Petites Bosses, Nicolas Batum et sa femme Aurélie, ont magnifiquement contribué au projet des parents du petit Sacha, 7 ans, atteint de diplégie splasique (maladie de Little) depuis la naissance. Le capitaine de l'équipe de France ont complété la cagnotte nécessaire pour permettre à l'enfant toulousain de partir au Children's Hospital de St Louis aux Etats-Unis en juin 2020 pour y subir une opération visant à réduire ses douleurs et à améliorer ses fonctions motrices, cognitives et émotionnelles.

La famille du petit bonhomme, via l'association "Le Dessein de Sacha" créée par sa mère, avait récolté 25 000 euros. Nicolas et Aurélie Batum ont ajouté 40 000 euros et la promesse d'un suivi avant et après l'opération.

Un grand bravo à toutes celles et ceux qui ont contribué !

Créée en mars 2019, l'objectif de l'association Les Petites Bosses, est d’apporter un soutien moral, matériel ou financier à des enfants et adolescents malades ou en situation de handicap afin d’améliorer leur quotidien. Par ses actions, liées au sport (par la mise aux enchères de maillots comme ceux de Rudy Gobert ou Kylian Mbappé), elle souhaite contribuer au bien-être et à l’amélioration de la qualité de vie des enfants, des adolescents et de leurs familles.