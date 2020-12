Becky Hammon, une grande première historique pour une femme en NBA !

Il fallait que ce soit les San Antonio Spurs. Progressistes, et donc en avance sur leur temps, axés sur l’humain, les Texans comptent dans leur rang une certaine Becky Hammon. Ex-All-Star WNBA qui occupe désormais un poste d’assistante de Gregg Popovich depuis sept ans. En montant en grade année après année. Hier soir, alors que Pop pétait une nouvelle durite envers les arbitres, c’est elle qu’il a désigné pour prendre sa succession.

Au moins le temps d’un match. Le coach légendaire s’est fait expulser en première mi-temps. Hammon prenant le relais. Elle est ainsi devenue la première femme à diriger une franchise lors d’une rencontre de saison régulière en NBA. Elle l’avait déjà fait de manière collégiale avec Tim Duncan et les autres assistants l’an dernier, ainsi qu’en Summer League.

Mais elle était donc seule aux commandes hier soir. Avec un sacré défi d’entrée : faire chuter les Los Angeles Lakers, champions en titre. Les éperons se sont finalement inclinés (107-121) et, en tant que compétitrice, elle ne retiendra que ça. Mais même elle ne pouvait ignorer complètement ce qui venait de se passer.

« J’essaye de ne pas penser à l’impact énorme que ça peut avoir. (…) C’est évidemment un moment important. J’ai été transféré ici [quand elle jouait en WNBA] et j’ai donc fait partie des Spurs ou des Stars depuis 13 ans. Je me suis beaucoup impliqué et ils ont aussi investi sur moi, pour me rendre meilleur », notait l’intéressée.