Bill Self insiste, il ne prendra pas la succession de Gregg Popovich

Après 22 qualifications de suite en playoffs, les Spurs pourraient voir cette série prendre fin dans quelques semaines. Si rien n'est perdu, les concurrents directs sont nombreux. Des concurrents qu'ils vont justement affronter d'ici le 16 avril (une fois les Grizzlies, deux fois les Kings et trois fois les Pelicans). Quoi qu'il en soit, le cycle de succès probant arrive à son terme et la décision de Gregg Popovich sera très attendue. Le gourou emblématique des Spurs se rapproche de la retraite, et l'idée qu'il mette fin a ses aventures texanes cet été est dans l'air. Son choix, lui-seul et sans doute RC Buford le connaissent déjà. La question de sa succession va néanmoins arriver indéniablement sur la table, et on pense logiquement à Tim Duncan ou Becky Hammon. En début de saison, le nom de Bill Self est également arrivé dans les oreilles des différents insiders. Une rumeur que le coach de Kansas avait immédiatement démenti. Une nouvelle fois, Bill Self a dû prendre la parole pour mettre fin à toute spéculation.

"Je n'entends pas grand chose parce qu'il n'y a aucune vérité là-dedans. Si je connais quelqu'un, je connais RC Buford. Il m'a recruté à Oklahoma State et il a fait de moi un assistant diplômé à Kansas. Je suis allé à son mariage, il était au mien. Son fils joue pour moi et le mien bosse désormais pour lui. Je pense que je le connais assez bien. Mais je vous promets, on n'a jamais abordé ce sujet une seule fois. Peu importe ce que les gens disent, parce que nous sommes potes. Mais je ne serai pas le prochain coach des San Antonio Spurs, et il ne voudrait pas que je le sois. Je veux dire, ils ont sûrement le meilleur coach de l'histoire et il a encore un peu d'essence dans le moteur. C'est une rumeur, mais elle est assez ridicule."