Spencer Dinwiddie ciblé par des contenders. Mais qui ? Lui aussi veut savoir !

Les Brooklyn Nets rêvent d’aller conquérir le titre dès 2021. Avec Kevin Durant de retour et Kyrie Irving à ses côtés, la franchise new-yorkaise déborde d’ambition. Mais elle devra effectuer quelques ajustements dans son effectif pour aller loin en playoffs. Sauf si d’autres équipes viennent dénicher certains des cadres de BK.

En effet, Spencer Dinwiddie serait fortement convoité par plusieurs candidats au titre (ou aux playoffs) de la Conférence Ouest selon l’insider new-yorkais Ian Begley. Il n’a pas précisé lesquelles, au grand regret du joueur qui a lui-même réagit aux rumeurs le concernant.

Which ones!? Put an address on em lol I wanna know just like everyone else 😩 https://t.co/NXiNEzEXT7

— Spencer Dinwiddie (@SDinwiddie_25) November 9, 2020