Carmelo Anthony n’a fait aucun sentiment avec les Houston Rockets

Carmelo Anthony a été tout proche de finir sa carrière sur une très mauvaise note. Après seulement 10 matches, l'ailier a été viré par les Houston Rockets la saison passée. Après une longue traversée du désert, le vétéran de 34 ans a été signé par les Portland Trail Blazers en novembre dernier. Depuis, l'ancien joueur des New York Knicks s'est relancé et a réussi à s'imposer comme un ajout précieux au sein de cette équipe. Et pour la première fois cette nuit, Melo effectuait son retour à Houston. Le résultat ? Les Blazers l'ont emporté (117-107) avec une belle production de la part d'Anthony : 18 points et 12 rebonds. De son côté, le #0 des Blazers n'avait pas l'envie de donner à ce match une importance particulière.

"Pour être honnête, j'ai un peu dépassé tout ça durant le temps où j'ai été sans club. J'ai eu le temps de penser à cette situation, et j'ai déjà géré toutes les émotions auxquelles vous pouvez penser. J'ai donc essayé de comprendre pourquoi. Je me suis aussi remis en question au départ. J'ai bossé très dur pour dépasser tout ça et maintenant je suis plutôt en paix avec", a ainsi assuré Carmelo Anthony au micro d'ESPN.

Sur le plan personnel, on peut tout de même penser que Carmelo Anthony avait envie de briller sur ce premier duel. Et sans forcer son jeu, il l'a donc fait tout en contribuant à la victoire de Portland.