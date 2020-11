Carmelo Anthony va avoir un nouveau rôle aux Trail Blazers

En repoussant l’échéance, en refusant son propre déclin et en clamant haut et fort un rôle important au sein d’une équipe, Carmelo Anthony s’est retrouvé mis sur la touche pendant un an. Mis au placard par des Houston Rockets qui ne l’ont pas toujours traité avec respect. Puis boycotté par les autres organisations. Jusqu’à ce que les Portland Trail Blazers lui donnent sa chance.

Mais même s’il a accepté de se mettre au service de Damian Lillard et de C.J. McCollum dans l’Oregon, l’ancien All-Star était encore titulaire. Ça va changer cette saison. Les Blazers ont fait un recrutement ambitieux avec notamment les arrivées de Robert Covington et Derrick Jones Jr. Deux joueurs qui sont directement en concurrence avec Melo sur les postes 3 et 4.

Surtout qu’avec le retour de Rodney Hood et la montée en puissance de Gary Trent Jr – révélation de la bulle pour Portland – le temps de jeu de Carmelo Anthony devrait être revu à la baisse. Les dirigeants se sont offert une profondeur d’effectif pour palier aux différentes blessures.

« Melo comprend ça », assure le GM Neil Olshey. « Il sortira probablement du banc. Selon qui jouera poste trois, Covington ou Jones, il n’aura pas beaucoup de tirs en étant dans le cinq. On préfère le faire jouer dans le deuxième groupe, où il pourra avoir des post-ups, jouer des match-ups avantageux et avoir plus de ballons. »

Carmelo Anthony jouait 32 minutes en moyenne l’an dernier. Ça pourrait descendre à 25 voire 22 minutes cette saison. Il faut qu’il soit prêt mentalement. Parce que le groupe est armé sur tous les fronts.

L'effectif des Blazers avec Carmelo Anthony

Poste 1/2 : Damian Lillard, Anfernee Simons

Poste 2/3 : CJ McCollum, Gary Trent Jr, Rodney Hood

Poste 3/4 : Robert Covington, Carmelo Anthony, Derrick Jones Jr

Poste 4/5 : Jusuf Nurkic, Zach Collins, Enes Kanter, Harry Giles, Nassir Little

Une équipe qui peut passer un cap à l’Ouest.

