Charles Barkley et Michael Jordan ont beau être brouillés - en tout cas MJ ne veut plus parler à "Chuck" à cause de ses critiques à répétition sur son management - il continue de le prendre en exemple au moment d'analyser le comportement des nouvelles générations. La formation de super teams et l'association des talents étaient rarissimes à l'époque, en tout cas pas avant que les stars ne soient en fin de carrière. Voir les Brooklyn Nets unir Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving, par exemple, ne pouvait décemment pas faire plaisir à Barkley, comme il l'a expliqué lors de son passage dans le podcast de Bill Simmons chez The Ringer.

"Michael Jordan n'a pas gagné avant un certain nombre d'années. Pourtant, il n'a pas dit : 'Hey, je n'arrive pas à battre les Pistons, il faut que j'aille ailleurs'. Il est juste devenu un meilleur joueur. C'est ce qui est drôle chez tous ces joueurs aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à gagner le titre pendant 3 ou 4 ans et ils finissent par dire qu'ils ont besoin d'aide. Mais tout le monde a besoin d'aide !"

Charles Barkley vise évidemment aussi des joueurs comme Anthony Davis, qui a demandé son trade des Pelicans pour rejoindre LeBron James aux Lakers la saison dernière. Il faut quand même dire que certains joueurs n'abdiquent pas et continuent d'adopter une posture à l'ancienne. Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard, malgré des échecs à répétition, sont restés fidèles aux équipes qui les ont draftés à leur arrivée en NBA.

Pour Charles Barkley spécifiquement, n'oublions pas qu'à 33 ans il a joué avec Clyde Drexler et Hakeem Olajuwon chez les Houston Rockets...