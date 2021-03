Lorsque Mitch Kupchak a été nommé au poste de General Manager et président des Charlotte Hornets en avril 2018, on a quand même eu de sérieux doutes sur la pertinence du choix de Michael Jordan. L'expérience et les succès passés de l'ancien patron sportif des Los Angeles Lakers étaient indéniables, pour ne pas dire inattaquables. Kupchak a remporté 7 bagues en tant que dirigeant à L.A., que ce soit comme assistant de Jerry West ou comme GM. Mais était-il adapté à cette nouvelle ère de la NBA où les GM sont généralement d'une autre génération que la sienne et ont d'autres méthodes ?

Trois ans après, Kupchak semble bien être l'homme de la situation. Les Hornets réussissent une saison très intéressante et, surtout, ont l'air sur de bons rails pour les prochaines années.

C'est là que la travail de Mitch Kupchak, aussi bien dans ce risque qu'il a pris avec Gordon Hayward, détenteur d'un très gros contrat, que pour ses choix lors des Drafts qu'il a eu à chapeauter, est à saluer. Alors que Charlotte a fréquemment gâché les bons picks du 1er tour à sa disposition, Kupchak a réussi de superbes coups depuis sa nomination.

LaMelo Ball a complètement bluffé Michael Jordan

Il y a évidemment LaMelo Ball, au sujet duquel tout le monde n'était pas particulièrement confiant en tant que pick n°3. Ball est à ce jour l'un des jeunes joueurs avec le plus de star power potentiel de cette ligue. Mais avant que le dernier rejeton de LaVar ne débarque en Caroline du Nord, Kupchak avait déjà visé juste deux fois au 1er tour avec Miles Bridges (en 2018) et PJ Washington (2019), deux éléments à la fois précieux pour ce qu'ils apportent sur le terrain et pour ce qu'ils représentent en termes d'atouts pour un trade. Idem avec les 2e tours de Draft : Devonte' Graham a été une vraie révélation sur la saison 2019-2020, Cody Martin est devenu un membre important de la rotation et Jalen McDaniels commence gentiment à contribuer pour sa saison sophomore.

Deux cas de figure vont se présenter à Kupchak et aucun d'entre eux ne semble mauvais. Soit il conserve ce noyau de jeunes joueurs qui semblent tout à fait capables de se développer ensemble jusqu'à atteindre un niveau pour jouer les playoffs tous les ans. Soit il utilise un ou plusieurs de ces éléments pour recruter du lourd - on parlait ces derniers jours de Nikola Vucevic - afin de former un trio avec LaMelo Ball et Gordon Hayward.

On ne pensait pas que la situation évoluerait aussi vite et aussi bien après le départ de Kemba Walker en 2019 sans la moindre contrepartie. Les Hornets sont redevenus une franchise que l'on a envie de regarder et qui paraît tout à fait à même de s'installer comme l'une des meilleures de l'Est à moyen terme.

A l'heure qu'il est, ils occupent la 7e place de leur Conférence, avec un bilan quasiment similaire à celui des Boston Celtics, 4e.