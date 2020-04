Les Bulls pouvaient-ils empêcher l’avènement de Tim Duncan ?

On ne change pas une équipe qui gagne. Sauf si on s’appelle Jerry Krause. Alors que le GM détenait peut-être le meilleur groupe de tous les temps à Chicago, il tenait absolument à reconstruire les Bulls. Il a essayé en 1996. Il a essayé en 1997. Mais c’est finalement après le titre de 1998 que le dirigeant a réussi à mettre tout le monde dehors : Phil Jackson, Michael Jordan, Scottie Pippen et même Dennis Rodman. Décimés, les taureaux alors sont passés des sommets à la dernière place du classement NBA avec seulement 13 petites victoires en 50 matches lors de la saison raccourcie par le lockout en 1999.

Les Spurs de Tim Duncan en ont profité pour imposer leur suprématie en décrochant leur premier titre NBA. Mais pour Rodman, il n’y a pas de doute possible : les Bulls auraient encore été champions s’ils avaient continué tous ensemble un an de plus. Il l’a affirmé lors de son passage au sein de l’émission « First Take ».

Juste après San Antonio, ce sont les Lakers qui ont construit une nouvelle dynastie, justement sous les commandes de Phil Jackson, autour de Shaquille O’Neal et Kobe Bryant.