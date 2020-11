Un ancien des Knicks explique pourquoi ça ne collerait pas avec Chris Paul

Oh que ça paraît loin. Oh que ça paraît loin le temps où David Fizdale dirigeait les New York Knicks. Et pourtant, c’était il y a moins d’un an. Le coach a été licencié en décembre dernier. Pas de crise du COVID-19 à l’époque (même si le virus circulait peut-être – sans doute – déjà). Du coup, tous les repères sont chamboulés.

Le joueur clé d’un éventuel transfert de Chris Paul vers les Knicks

Bref. Tout ça pour dire que l’ancien entraîneur est bien placé pour évoquer le cas des Knicks. Et donc de leur situation actuelle. Alors que Chris Paul est annoncé de temps à autre du côté de la grosse pomme, Fizdale ne pense pas que ce serait une bonne idée pour… le joueur.

« Est-ce que Chris Paul serait un bon fit pour les Knicks ? Absolument. Avec Mitchell Robinson qui fonce vers le cercle, ils ont besoin de spacing et de shooteurs. Il serait un super bon fit avec les jeunes. Par contre lui, pour lui, vu où il en est dans sa carrière, je ne pense pas que ce soit une bonne destination pour lui. »

C’est assez évident. Chris Paul n’a jamais disputé les finales NBA. Il court après son premier titre. Alors autant qu’il essaie de rejoindre une équipe plus ambitieuse et plus talentueuse que les Knicks.