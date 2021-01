Les joueurs NBA adorent les métaphores avec le monde animal. On se souvient évidemment de la passion de Kobe Bryant pour les documentaires animaliers et de l'inspiration qu'il y a puisée pour son surnom de Black Mamba, mais aussi pour son jump shot, inspiré de la panthère. CJ McCollum est plutôt sur le registre aquatique et sous-marin. L'arrière des Portland Trail Blazers réussit un magnifique début de saison et est clairement le meilleur joueur de son équipe depuis la reprise, avec 28 points, 5 passes et 4 rebonds de moyenne. Interrogé après la victoire contre Toronto la nuit dernière sur cette belle forme, McCollum s'est permis une petite analogie à la Kobe.

"Je suis un tueur. Je trouve toujours le moyen de me nourrir. C'est ce qui me décrit le mieux. Les requins ne font que chasser et ne se soucient pas du reste. Ils ne s'inquiètent jamais de la manière dont ils vont trouver leur prochain repas. Ils ne s'inquiètent de rien. C'est comme ça que je mène ma vie".

CJ McCollum est sur les bases de la meilleure saison de sa carrière et les questions qui reviennent presque tous les ans sur la possibilité que Portland le tradent sont pour l'instant très loin. Avec les Blazers, McCollum est pour le moment cinquième de la Conférence Ouest avec 6 victoires et 4 défaites, et troisième meilleur marqueur de la NBA à l'heure qu'il est, derrière Bradley Beal et Stephen Curry.