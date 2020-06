LeBron vs Jordan : la punchline animalière et déjantée by JR Smith !

JR Smith, on l'aime ou on le déteste. Mais quand il prend le mic pour comparer Michael Jordan et LeBron James, il le fait avec une originalité digne de ses tatouages déjantés. Gerard en force !

On n'entend pas si souvent que ça JR Smith parler de basket et c'est dommage (mais on aime mieux l'entendre parler plutôt que de le voir tabasser un mec à terre...). Lors de son passage dans le Pat McAfee Show lundi, le probable futur arrière des Los Angeles Lakers a évoqué ce qui selon lui séparait LeBron James des autres grands noms du jeu, particulièrement Michael Jordan et Kobe Bryant.

Ce qui est intéressant, c'est que JR Smith n'a pas cherché à classer les trois légendes, mais les a mis sur un plan similaire de façon assez pertinente (même si légèrement "Vandamesque"). Néanmoins, on sent que LeBron James est à ses yeux un basketteur d'un autre genre.

"LeBron compte sur les autres. Il lead le groupe par l'exemple et l'éthique de travail. Sa plus grande force, c'est d'être capable de tirer tout le monde avec cette éthique.

Evidemment, c'est plus facile de faire ça quand on est le meilleur. Mais à ce que je sache, Michael Jordan et Kobe Bryant ne le faisaient pas. Beaucoup de ces joueurs qui ont l'instinct du tueur ne faisaient pas comme LeBron.

LeBron n'est pas qu'un scoreur. Les scoreurs n'ont qu'une chose à l'esprit, scorer. Comme des snipers. Jordan et Kobe défendaient, mais c'était avant tout des scoreurs. Ils pouvaient te claquer 50, 60 ou 70 points dans un match. Avec LeBron, tu as quelqu'un d'équilibré, qui prend des rebonds, score, passe la balle, dribble et est un bon coéquipier.

L'atmosphère avec lui est totalement différente. Pour moi, c'est un homme très différent de ces gars-là et on ne peut pas les comparer. En fait, on ne peut pas comparer un lion et un tigre. Ce sont des félins, mais ils sont différents".

Et JR Smith de finir sur cette très jolie punchline :

"Le lion est le roi de la jungle et tout le monde se prosterne devant lui, mais ça n'empêche pas le tigre de dire : 'Je suis un putain de patron aussi'.

Il n'a pas précisé qui est le lion et qui est le tigre, mais on comprend l'idée.