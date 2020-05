JR Smith, une promenade avec LeBron synonyme de signature aux Lakers ?

JR Smith a été aperçu à Los Angeles samedi en compagnie de LeBron James et Anthony Davis à vélo. Sa signature semble en très bonne voie.

Juste avant que la saison NBA ne soit suspendue à cause de ce *!*% de Covid-19, les Los Angeles Lakers songeaient sérieusement à faire signer JR Smith. On le disait à la lutte avec Dion Waiters pour un spot dans le roster de la meilleure équipe de la Conférence Ouest. Visiblement, ces plans n'ont pas changé.

Samedi, un automobiliste fans des Lakers a eu la surprise de croiser, à vélo, trois joueurs NBA pour le moins reconnaissables, même dans ce contexte : LeBron James, Anthony Davis et... JR Smith. On sait que le "King" se rendait parfois à la salle à vélo lorsqu'il jouait à Miami pour éviter les bouchons. Il semblerait plutôt que cette sortie en deux-roues soit plutôt de l'ordre de la promenade et de la remise en forme, alors que la saison NBA devrait reprendre le 31 juillet du côté d'Orlando.

La présence de JR Smith n'est clairement pas anodine. Même si on le sait proche de LeBron depuis leur aventure commune à Cleveland, le voir à Los Angeles à cette période et avec les deux stars de l'équipe signifie sans doute que l'exubérant shooteur va bien rejoindre les Purple and Gold prochainement.

JR Smith, 34 ans, n'a plus joué depuis le 20 novembre dernier et un match à Detroit.