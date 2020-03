James Dolan a beau être un homme globalement détestable, il semble avoir l'intelligence des affaires. Ou tout du moins l'intelligence d'avoir embauché des gens plus habiles que lui sur le plan business pour faire fructifier ses affaires. Dolan, ou ses subordonnés, ont fait cracher les Clippers cette semaine.

Vous ne le saviez peut-être pas, mais l'ami Jim possédait, outre le Madison Square Garden, le Forum d'Inglewood, en Californie. Avant que les Los Angeles Lakers n'élisent domicile au Staples Center en 1999, c'est là que tout se passait sur le plan du basket à L.A. et que Kareem, Magic et les autres ont réussi leurs plus grands exploits. Dolan a racheté l'enceinte en 2012, avec l'objectif de réaliser une plus-value dès que possible. Grâce à Steve Ballmer, le patron des Los Angeles Clippers, c'est chose faite.

Ballmer a lâché un billet de 400 millions de dollars à Dolan pour qu'il lui cède la salle, permettant à l'infâme propriétaire des New York Knicks de toucher 8 fois sa mise ! Ballmer n'entend pas faire jouer les Clippers au Forum. En revanche, Dolan oeuvrait jusqu'ici pour empêcher son homologue de faire construire la nouvelle salle des Clippers où il le voulait, c'est à dire à quelques mètres du Forum.

L'ancien boss de Microsoft peut donc désormais réserver le Forum à des événements musicaux et débuter les travaux du nouvel antre de ses Clippers. Celle-ci devrait voir le jour en 2024. Les Clippers pourront enfin se défaire de l'ombre envahissante de leurs aînés plus titrés et se créer une fanbase bien à eux, du côté d'Inglewood.

Pendant ce temps-là, James Dolan va continuer de jouir allègrement de la bonne santé de ses affaires, sans se soucier plus que ça du prestige sportif des Knicks...

via GIPHY