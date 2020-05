Clyde Drexler agacé par le duel Jordan – James pour le statut de GOAT

Avec la diffusion du documentaire The Last Dance, les débats concernant le statut de GOAT se sont multipliés. Entre Michael Jordan et LeBron James, plusieurs observateurs ont eu du mal à se mettre d'accord, même si la majorité ont penché pour la légende des Chicago Bulls. Et autant le dire tout de suite, Clyde Drexler n'a pas apprécié les récentes discussions à ce sujet. En effet, l'ancien joueur des Houston Rockets a déploré le fait que ce débat a trop souvent seulement concerné Jordan et James.

"J'ai un vrai problème avec ça. Car par rapport à tous les gars qui ont joué à ce jeu, la discussion en concernant seulement deux pour vous concernant le statut de GOAT. Alors qu'il y a eu des Wilt Chamberlain et areem Abdul-Jabbar, deux des plus grands joueurs de l'histoire. Il faudrait commencer avec eux.

Ensuite, il y a eu des mecs comme Dr J, Larry Bird, George Gervin, Elgin Baylor, Oscar Robertson, Jerry West. Tous ces mecs doivent absolument être mentionnés. Et donc voir les gens parler seulement de Jordan et James, c'est juste incroyable. Attention, j'aime Michael et LeBron. Mais tout de même, il faut respecter les autres", a lancé Clyde Drexler pour Houston's SportsRadio Talk 790.

Décidément, Clyde The Glide a des mises au point à réaliser en ce moment concernant His Airness...