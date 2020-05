Clyde Drexler envoie un taquet à Michael Jordan et demande un peu de respect

Quelque peu égratigné par Michael Jordan dans "The Last Dance", Clyde Drexler a lui aussi répondu à Son Altesse de manière assez sèche...

Si la série "The Last Dance" est saluée partout dans le monde, le revers de la médaille n'a pas tardé à arriver pour Michael Jordan. Chaque épisode a été approuvé par His Airness, si bien que TLD a été façonné selon ses choix. Entre le fait qu'il ait nié être impliqué dans l'affaire d'Isiah Thomas en 1992 et les portraits peu flatteurs, MJ doit désormais faire face aux critiques, notamment chez ses anciens coéquipiers.

Ces derniers ont été rejoints dernièrement par un ancien rival de Jordan, Clyde Drexler. Au cours du documentaire, le #23 des Bulls avait expliqué qu'il avait pris sa comparaison avec Clyde The Glide comme un manque de respect. Sa réponse est explicite...

"C'est le documentaire de Michael. Donc c'est évidemment son point de vue. Chacun a le droit de se faire sa propre opinion. Souvent, certains gars n'aimaient pas ceux des autres équipes. Mais en vieillissant, tu dois passer outre et montrer un peu d'amour et de respect pour ceux que tu as affrontés", explique Clyde Drexler.

"C'est un sport d'équipe, pas un sport individuel. Tu peux mettre 50 points et prendre 40 rebonds, si tu perds est-ce que tu es moins bon que quiconque dans l'équipe adverse ? Non, c'est un sport d'équipe. Je déteste ceux qui font comme si c'était une compétition individuelle. Je ne prenais pas 35 shoots et ne shootais pas 20 lancers par match donc je ne pouvais pas mettre 40 points."

Une nouvelle sortie contre Son Altesse qui n'a sans doute pas terminé d'essuyer cette petite tempête autour de "The Last Dance".