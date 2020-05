Quiconque a lu le bouquin "Dream Team" de Jack McCallum, sait que Michael Jordan a évidemment eu un rôle important dans l'absence d'Isiah Thomas dans la Dream Team de 1992. Peu importe ce que "MJ" affirme dans "The Last Dance", il est fort possible qu'il ait refusé de participer aux Jeux Olympiques de Barcelone si la présence du meneur des Detroit Pistons lui avait été imposée.

S'il reconnaît dans le documentaire qu'il était contre la venue de "Zeke", il explique n'avoir jamais formellement demandé son éviction, arguant qu'il s'agissait d'un désir collectif. McCallum, qui accompagnait Team USA durant cette campagne mémorable, a ressorti un enregistrement de Michael Jordan datant du moment où USA Basketball était en plein processus de composition de cette équipe de légende.

Malheureusement pour le GOAT, l'extrait est court, mais sans équivoque. Le son n'est pas de très bonne qualité, mais on l'entend dire très précisément :

"Rod Thorn m'a appelé et je lui ai dit : 'Je ne veux pas jouer si Isiah Thomas est dans l'équipe. Il m'a assuré que ce serait le cas et il a dit : 'Tu sais quoi ? Chuck (Charles Barkley, NDLR) ne le veut pas non plus, donc Isiah ne sera pas dans l'équipe".

Michael Jordan avait seulement été sondé, mais cela ne fait aucun doute pour McCallum qu'il n'aurait pas rejoint Team USA sans rien dire si les dirigeants avaient sélectionné Thomas quand même. Cela va dans le sens de ce que beaucoup de ses détracteurs lui reprochent concernant The Last Dance. Une restitution partielle de la vérité, celle qui l'arrange, et des omissions qui poussent à se demander à quel point MJ a contrôlé et orienté le récit de ce documentaire...