Kobe Bryant en tête de raquette qui crosse Scottie Pippen. L'aide arrive et le jeune arrière des Lakers envoie le lob pour Shaq. La passe est un poil en arrière mais le mastodonte MVP écrase tout dans le cercle avant de courir vers son banc, les deux doigts pointés vers ses coéquipiers. Cette action légendaire du Game 7 entre les Lakers et les Blazers a fêté il y a peu son vingtième anniversaire.

Si ce alley-oop est devenue iconique, c'est qu'il enveloppe tout un contexte. La connexion Kobe-Shaq, pourtant loin d'être les meilleurs amis du monde en dehors du terrain, ce retard de 15 points dans le dernier quart-temps surmonté, pour une place en Finals. Peut-être que sans ce alley-oop, il n'y aurait jamais eu de suite à ce duo mythique. Et donc pas de Three-Peat.

"Je n'avais pas encore sauté parce que je pensais pas qu'il me l'enverrait. Et quand il l'a fait, je me suis dit 'merde, c'est pas un tir.' Si j'avais sauté une seconde plus tard ou trop tôt, je ne l'aurais pas eu. Ce n'était pas la meilleure passe. Un peu haute, un peu sur la droite.

Mais c'était un moment poignant dans la tradition des Lakers. LE moment de notre domination. C'était le commencement de notre domination. Et ça nous a solidifiés comme le plus énigmatique, le plus controversé mais le plus dominant duo qui a été créé", explique Shaq.

Peu avant sa mort en janvier dernier, Kobe Bryant avait lui aussi pris la parole pour évoquer cette "Kobe to Shaq".

"C'était vraiment spécial et c'était très symbolique de notre relation et d'où cette relation en était à ce moment-là. Je lui ai jeté, il l'a attrapé et le reste appartient à l'histoire."

Tout ça contre l'équipe qui a causé le plus de problèmes aux Lakers durant cette période de triplé.

La passe de Kobe pour Shaq en 2000 :