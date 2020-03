Pour ceux qui ont raté la première journée complète de confinement, c'est par ici : https://www.basketsession.com/actu/coronavirus-journal-baller-confinement-532484/

08h34 : Merde j’ai pas entendu mon réveil ! En même temps j’en avais pas mis… J’vais me faire fumer par le rédac’ chef. Ou alors j’invente un pipo, genre j’ai crevé ! Ah non, ça marche pas. Euh… Mon métro était bloqué à cause d’un colis suspect ! Non plus… Merde, fait chier ce confinement à la con ! Je vais lui dire qu’on a traîné au lit avec Liliane s’il voit ce que je veux dire, ça va l’attendrir, même s’il sait pas que Liliane et moi, la dernière fois qu’on a fait quelque chose c’était pour fêter la défaite des Warriors en Finale. D’ailleurs faudrait peut-être que je profite du confinement pour… Bref, vas-y, je mate les news et j’en rédige une pour BS. Ensuite, je me douche et j’enquille le taf.

8h38 : Yeah !!!!! T’es un bon, Adam Silver. Là, je dis Monsieur Silver. Je suis tellement en dépression maintenant qu’il n’y a plus de match que j’aurais été prêt à mater un match de ligue polonaise si la EBL avait pas décidé que sa saison était terminée et que le Zielona Gora avait pas été proclamé champion hier. Et là, le Big Boss annonce qu’il y aura peut-être un match à huis clos entre joueurs NBA ! M-O-R-T-E-L

8h41 : Je viens vraiment de réveiller tout l’immeuble en gueulant et d’aller chercher une bière pour fêter une news annonçant un pseudo All-Star Game qui se jouera à huis clos entre des gars qui chercheront à garder un mètre de distance de sécurité (bon, ça les changera pas, c’est visiblement la distance minimale de sécurité entre un “défenseur” et le porteur de balle en vigueur dans les All-Star Games depuis 20 piges) ? Que m’arrive-t-il ?

8h47 : Yeah !!!!! T’es un bon, Adam Silver. Là, je dis Monsieur Silver. Je suis tellement en dépression maintenant qu’il n’y a plus de match que j’aurais été prêt à mater un match de ligue polonaise si… bref tu vois l’idée. Et là, le Big Boss annonce que le League Pass est gratuit un mois ! M-O-R-T-E-L

8h49 : Je viens vraiment de siffler d’une traite ma bière parce qu’on a accès gratuit à un truc que j’avais déjà payé (bon en fait, c’est la boîte qui payait deux League Pass pour toute la rédaction parce que, un de plus, et c’était la société qui fermait, ou les associés qui ne pouvaient plus financer leur piscine, je ne sais plus) et qui nous permettra de voir des matches que j’ai déjà vus ? Bon, c’est vrai, je n’ai pas maté une seule fois les Rockets, tiens je vais m’en faire un. C’est vrai quoi, comme je disais à Liliane à l’époque où on était un peu plus fougueux, comment savoir si ça va vraiment te dégouter tant que tu n’as pas essayé ? Allez, James Harden, à nous deux.

8h53 : Yeah !!!!! T’es un bon, Feras Antoon. Là, je dis Monsieur Feras Antoon. Je suis tellement en dépression maintenant qu’il n’y a plus de match que j’aurais été prêt à mater un match de ligue polonaise si… bref tu vois l’idée. Et là, un membre de la rédaction dont je tairai le nom rapport à sa compagne qui est un peu reloue m’informe que Feras le Big Boss a rendu gratuit l’accès au Premium de Pornhub. Les matches dont je connais déjà le résultat attendront, parce qu’il y a quelques un-contre-un ou un-contre-deux ou plus si affinité de chez Brazzers dont je connais pas le score final...

09h26 : Faudrait peut-être que j’aille me doucher. Vais d’abord faire un tour sur twitter, histoire de voir si y a pas de l’actu NBA qu’on aurait oublié.

09h47 : Oh putain. Instant Classic. Le Lance Stephenson des étudiants français. Le mec recentre à lui tout seul le débat du “on ne peut plus faire les blagues d’avant”. Alors oui, bien sûr, les mentalités changent et toutes les blagues d’avant ne peuvent plus (et ne doivent plus pour certaines) faire rire aujourd’hui. Mais le vrai débat est ailleurs. Si on ne peut plus faire les blagues d’avant, c’est surtout parce qu’y a toujours un branquignole pour aller plus loin que la parodie. On ne peut plus aller plus loin que la réalité. Et lui, il est dans la discussion pour le GOAT...

Je relève la tête du boulot cinq minutes, j’ouvre Twitter, je tombe là-dessus. Bon ben j’y retourne hein, à ce soir 👋 pic.twitter.com/lA5j14oQKJ — Loïc André (@Law_eekAndre) March 18, 2020

Rien ne va dans cette vidéo, mais surtout : depuis quand les étudiants en philo veulent aller en cours bordel de merde ?

10h11 : Putain je suis rincé, là, en même temps, j’ai bien fourni, je m’accorde une petite pause de 10 minutes.

11h12 : Allez, c’est pas tout, mais faut que je bosse. L’actu basket, c’est quand même compliqué. Vais voir si la concurrence a trouvé des infos à traiter. Tiens, Lance Stephenson qui a cru qu’il avait le Coronavirus à cause d’une quinte de toux avant de se rendre compte qu’il avait avalé de travers un noyau d’olive (me demandez pas pourquoi). Bon d’habitude, on traite pas ce genre de trucs, mais Macron l’a dit : “Nous sommes en guerre !”.

12h14 : Je finis cette news et j’essaie d’aller me doucher.

12h34 : “Hey les enfants, qui veut des pâtes !?” Acclamations. Cool, ça marche toujours.

13h15 : Je lis que George R.R Martin vient d’annoncer que le confinement l’avait poussé à enfin reprendre l’écriture du Trône de Fer, 9 ans après le dernier. Déclencher une pandémie pour pousser le vieux à se sortir les mains du short : les fans de Game of Thrones sont vraiment les plus gros forceurs de la planète… J’espère que Martin ira dans une autre direction que les scénaristes de la série. Avec Lost et France-Grèce 2005, y’a quand même match pour la fin la plus pourrie.

13h38 : Hein, y a des Parisiens qui ont fui l'Île de France pour se faire des vacances tranquilles pendant le confinement dans leur maison secondaire sur je sais pas quelle île en se foutant d’y apporter le virus alors qu’y a pas d’hôpital, et en plus ils y ont fait un barbecue géant alors que je me suis coltiné de bouffer des pâtes avec les deux rejetons et une Liliane qui commence à se laisser aller ???

14h02 : Bon, je vais faire un peu de sport, il paraît que c’est nécessaire. Ça fait des mois que je dois bosser mon gainage. Si je me faisais une petite séance de 30 minutes tous les jours ce serait nickel. A la fin du confinement, je serai fit de ouf et je pourrai même tenter à nouveau des dunks… ou au moins des lay-ups. Et ensuite je vais me doucher.

14h08 : C’est pas simple le gainage quand même. C’est physique en plus en fait. Je vais commencer crescendo. Aujourd’hui 5 minutes, demain 6 minutes et ainsi de suite. Ce serait con de se claquer.

15h03 : Putain, j’ai du boulot et Liliane vient se plaindre comme quoi j’en fous pas assez avec les mômes (qui c’est qu’a fait les pâtes ?), et je comprends rien à ce qu’elle me hurle dans les oreilles. Ce confinement, on dirait ma dernière garde à vue.

15h44 : Quoi ? Leila Slimani fait un journal du confinement pour Le Monde ? Ca va, Leila, pas trop honte de copier comme ça ? Vas-y, je vais ouvrir, voir à quoi ça ressemble. Eh bah, quel nombrilisme… Que du “moi je”, alors que moi je… Ouais, bon, d'accord, mais le “moi je”, c’est comme les chasseurs du Bouchonnois. T’as le mauvais “moi je”, il parle de lui, tout le temps. Alors que le bon “moi je”, bon il parle de lui, mais c’est un bon “moi je”. Bref...

16h28 : En confinement, le goûter c’est un acte solidaire. Et puis, l’avantage c’est que plus personne n’en a rien à foutre de l’huile palme et toutes ces merdes qu’on nous colle dans les douceurs chocolatées. Du plaisir, du partage, du sucre, du plaisir et du gras sucré. NUTELLA POUR TOUT LE MONDE !!!

17h12 : Peut-être qu’il faudrait que je profite de cette période de confinement pour apprendre à connaître mes connards de voisins. Je vais aller leur parler par la fenêtre tiens.

18h02 : Bordel, l’ennui ça passe vite finalement, déjà 18h, faudrait peut-être que je prenne ma douche, non ? J’ai pas quitté ma tenue pour dormir depuis hier soir. Faut dire que je suis bien dans mon calbute LeBron James et mon t-shirt TipiParker.

18h04 : Tiens, Edouard Philippe est encore à la télé. Le gars a beau annoncer des trucs graves et sérieux, j’arrive pas à me concentrer sur ce qu’il raconte. Trop préoccupé à me demander pourquoi il s’est tapé un bout de baguette tradition avant de parler à la nation.

19h15 : Je crois que je suis trop vieux pour NBA 2K. Je ressors mon premier amour : Pro Cycling Manager. Edition 2008. Go pour faire gagner le Tour de France à Christophe Moreau. Un frisson s'empare de moi. Et le Tour de France dans tout ça ? Annulé, lui aussi ? Ça fait quoi en juillet, quelqu'un qui ne regarde pas des alpha males grimper des cols à vélo ?

19h28 : Liliane me demande d’aller coucher l’héritier. Je lui réponds que c’est pas ça qui va m’aider à gagner le premier contre-le-montre. Elle m’assure que si je continue à être un gros connard je vais passer tout le confinement sur la béquille. Comme si on avait fait quelque chose depuis les 100 points de Wilt Chamberlain… Mais bon, peut-être qu’elle a enfin une idée derrière la tête, on verra bien.

19h48 : “On se fait un p’tit apéro ?”

21h10 : C’est bien Mickaël Youn à la télé sur M6 là ? Ils refont le Morning Live, mais le soir ? Les temps sont déjà assez durs comme ça putain… Je préfèrerais franchement voir un match de basket de 3e division du Lichtenstein que ça.

22h44 : Ahhhh, un concours de force sur Lequipe21. Enfin un vrai sport. Des Polonais et des Américains de l’Alabama avec des bides de bières qui portent des rocs de 200 kilos. Truc de bonhommes. Bon tant pis, c'est trop important pour que j'aille me doucher. Et puis, j'ai déjà mon calbute du King et mon maillot de TP pour dormir, ça sert à rien.

23h59 : Allez, plus que 12 jours, soit 288 heures, soit 17 280 minutes.