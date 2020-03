La NBA réfléchit à la possibilité de faire s'affronter des joueurs à huis clos pour booster le moral des gens et lever des fonds.

L'idée de la NBA est excitante, mais on n'est pas certains de la pertinence de la chose...

Adam Silver, le patron de la ligue, a évoqué mercredi sur ESPN la possibilité de disputer un match entre joueurs NBA à huis clos et à but caritatif pendant cette trêve contrainte et forcée. Dans l'idée, vu à quel point le basket nous manque, c'est évidemment séduisant. Mais à l'heure d'un confinement que l'on imagine bientôt généralisé aux Etats-Unis, difficile de savoir si la chose serait réalisable sans le moindre risque sanitaire.

"On s'est demandé dans quelles conditions un groupe de joueurs pourrait s'affronter. Ce pourrait être pour une énorme levée de fonds ou simplement pour le bien collectif. Il faudrait s'assurer que le protocole soit en place pour s'assurer que les joueurs présents soient testés au COVID-19 et isolés ou mis en quarantaine avant le match. Les gens sont bloqués chez eux et ont besoin de distraction, d'être divertis".

Faire tester des joueurs a priori asymptomatiques alors que les Etats-Unis manquent de tests pour des gens qui présentent les signes d'une contamination risque de mal passer. Le fait que des franchises aient pu faire tester en masse leurs joueurs avait déjà fait beaucoup parler.

Silver est en tout cas contact régulier avec les joueurs de la ligue et sait à quel point il leur est difficile de ne pas pouvoir reprendre avant plusieurs mois.

"Ça ne fait qu'une semaine et ils deviennent déjà fous. Ils veulent jouer et s'affronter. Chaque joueur doit aussi livrer un combat impossible à gagner : celui contre le temps qui passe".

Au passage, Adam Silver a confirmé que modifier définitivement le calendrier NBA entre décembre et août pour les futures saisons était une hypothèse sérieuse.