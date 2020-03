SAMEDI 21 MARS

00h02 : Pas de session de team building sans boire un coup. Même si c’est en télétravail. Au Hustler, c’est Long Island Iced Tea à chaque fois, faut dire que la délicieuse Magali me les fait gratos désormais. Alors c’est parti, je m’en prépare de quoi tenir. Bien sûr, contrairement à ce que son nom indique, ça n’a rien à voir avec du thé glacé. Si ce n’est la couleur. Parce que mon journal est aussi un lieu culturel, je t’affranchis : ça remonte à la prohibition, les patrons de bar rajoutaient du Coca pour donner l’impression que c’était du Ice Tea. Malin, non ? Sauf que dedans, en plus du coca (et du jus de citron), y avait du gin, de la vodka, de la téquila, du rhum et du cointreau.

00h15 : La team de la rédac est prête pour notre Baller Quiz. Je t’expliquerais bien les règles, mais hormis qu’on doit tiser à chaque mauvaise réponse, j’ai rien compris. Faut dire que le principe est le même que le All-Star Game de cette année. Sauf qu’à moins de dégobiller, impossible de repartir de zéro à la fin du quart-temps.

00h53 : Je sais pas si j’ai mal dosé les Long Island, si l’enchaînement avec la bière et le pinard de l’apéro est plus costaud que prévu, ou si le fait que ma vraie passion c’est le cochonnet et que j’ai débarqué sur ce site parce que j’ai eu beau chercher mais j’ai pas trouvé de pétanquesession.com quand je cherchais du taf à ma sortie d’école, mais je trouve leurs questions de plus en plus dures quand même. Entre Shaï qui m’interroge que sur la NCAA comme si je m’appelais Envergure et Antoine qui a soutenu une thèse intitulée “Impact de la blessure de Derrick Rose sur l’expansion du tir à trois-points dans le basket moderne”, comment tu veux que je m’en sorte ? Bah pas par la grande porte. J’ai beau faire tout ce que je peux, je suis obligé de déclarer forfait vers 2, 83 grammes.

03h31 : Merde je me suis endormi sur l’ordi. Bordel, mon bureau tourne sur lui-même plus violemment que Vince ou Jason Richardson en 360 sur contre-attaque. Sauf qu’il me fait mal au crâne comme s’il mettait un poster en même temps. T’imagines si DeRozan avait réussi son 3-6 poster contre la Chine à Rio ?

Bah c’est exactement l’effet que me fait la pièce. J’irais bien me pieuter dans mon lit, mais si tu connaissais Liliane tu saurais que c’est une très mauvaise idée de la réveiller en plein milieu de la nuit et qu’elle se rende compte que j’ai tisé jusque pas d’heure. Le mieux, c’est que je me lève tranquille à 7h30 et que je lui fasse croire que j’étais réveillé et que je suis sorti de la chambre pour la laisser dormir. Ni vu ni connu.

12h37 : Merde elle est déjà sur la canapé. Et elle me fusille d’un regard mi-taré, mi-intimidant, façon Ron Artest. “Tiens, t’es déjà levée, Pupuce ? Il est quelle heure ? Ah oui, quand même, non mais c’est pas ce que tu crois, je vais t’expliq…” Eh merde, elle s’est transformé en Dikembe Mutombo là. Elle me fait le finger wag. Moi qui espérais scorer ce week-end… Pas la peine d’essayer de s’expliquer, et encore moins de tenter d’attaquer le cercle dans les heures qui viennent. Vais me rattraper en leur préparant un plat dont ils vont me dire des nouvelles !

12h57 : “Ce midi, papa met les petits plats dans les grands ! On va faire riz, avec du beurre, ET ravioli en boîte s’il vous plaît ! Et en dessert, Danette caramel ET pistache ! Prends ça Cyril Lignac !”

13h33 : Je suis é-c-l-a-t-é, moi. Je vais aller voir Gégé, s’il a pas un médoc anti-gueule de bois. Il se marre et me dit qu’il a mieux que ça, je le sens pas très bien sur le coup.

Putain, le con… Bon ça m’a un peu réveillé. Par contre, j’avais oublié ces conneries d’attestation. Bon, vu mon palmarès du jour, je vais éviter de dire à Liliane qu’on doit 135 euros à la maréchaussée…

13h52 : Bordel, je viens de réaliser que c’est le weekend et que je ne vais pas pouvoir sortir l’excuse du boulot pour aller me planquer derrière l’ordi. J’vais être obligé de me coltiner les gosses. Bon, je les fous devant la télé. Petit tour dans le bureau pour voir l’actu.

14h12 : Ah ça y est, les choses sérieuses reprennent ! BOOM, Jeremyyyyyyy Lin mon gars ! Mais ouiiiiii, Linsanityyyyyy ! Popopopo. Ouais ouais, Linsanity va jouer et on va pouvoir le VOIR ! Yes, mon gars, yes ! Du basket, du vrai, avec un putain de All-Star en puissance, dans quelques jours. Ha ha, c’est bon ça ! Et tu sais quoi ? Il ne sera pas seul ! Non, non, non. Lance Stephenson aussi sera là ! BOOOOOOM BIS ! HAHAHA, on va se ré-ga-ler les gars ! Trop hâte, sérieux. Putain, ça fait du bien. Pffffiioooouuuuu...

14h13 : Qu’est-ce qu’il m’arrive ? Je viens vraiment de m'enthousiasmer pour cette pauvre nouvelle ? Bon, je crois que je vais faire un peu de sport pour éliminer les toxines.

14h17 : Il faut que je le fasse à la maison, je peux pas risquer une deuxième amende. Qu’est-ce que je peux faire ? Les collègues chez BS m’ont dit qu’une solution de belle facture devrait arriver sur le site sous peu. En attendant, j’ai trouvé un truc qui me plaît bien…

From All-Star to TikTok star. Quite the year Domantas Sabonis is having. pic.twitter.com/0oWXgPuXn5 — Scott Agness (@ScottAgness) March 20, 2020

J’aime pas le son, j’aime pas la danse, j’aime pas les Pacers, j’aime pas Sabonis et pourtant ça fait 15 minutes sur je matte cette vidéo en boucle…

15h44 : Ouch la balle perdue de Jamal Murray est sale. Par contre son confinement a l’air plus agréable que le mien. La décence m’interdit de montrer la vidéo qui a leaké, mais si Murray continue à être aussi maladroit avec Instagram que les deux derniers capitaines de l’équipe de France avec leur main gauche, la gratuité pendant le confinement de Pornhub risque de ne plus être utile.

16h01 : “Liliane, tu veux voir la dernière action de Jamal Murray ? Tu vas voir, c’est… Non mais…”

Le plus gros coup de pression collectif jamais mit au monde.pic.twitter.com/wAtUkgJ0p6 — Kemal ⛓ (@kutkemal42) March 20, 2020

“Bon ok, j’emmène les gosses jouer en bas, oui Madame, pardon Madame.” Bon, je crois qu’elle m’en veut pour la nuit dernière, je vais la jouer profil bas

16h32 : Petit tour sur twitter, j'aurais pas dû. Malgré les litres ingurgités, je n’ai pas lâché de galette. Mais là, quand je vois le niveau de fdputerie de ceux qui faisaient la queue à Montparnasse, j’ai dégobillé.

17h27 : “Apéro ? Ouais, j’avoue, c’est peut-être un peu tôt. Ok, my bad.” Putain, sont longues ces journées parfois…

18h24 : Et ben voilà, fallait que ça arrive. Le mode en ligne de la PlayStation ne marche plus. PARCE QUE DES CONNARDS UTILISENT TOUTE LA BANDE PASSANTE. Putain. Et comment je vais me détendre pendant le confinement moi hein ? Comment ? Il devrait y avoir une priorité à ceux qui bossent MERDE.

18h25 : Bon j’avoue qu’en vérité j’fais pas grand-chose et c’est pas mon créneau le samedi soir. Mais quand même. Si je joue à 2K, c’est uniquement pour chercher de l’inspiration pour des articles.

18h47 : “Apéro ?”

19h01 : D-Wade il touche encore quand même.

20h32 : C’est pas tout, mais après cette folle nuit, je suis encore plus rincé que les Knicks. Je crois que je vais aller me pieuter direct après manger. Si ça me permet d’éviter les battle de The Voice… En plus faut que je me lève à 6h30, 7h, je suis de corvée de news sur BS. Quand je vois l’actu en ce moment, va falloir que je sois bien reposé pour pas tomber en dépression.

21h18 : Me suis jamais couché aussi tôt mais au moins j’aurais plus de 9 heures de sommeil. Enfin si je m’endors parce que là j’ai pas du tout envie de dormir. Faut que je trouve un truc. pas de somnifère, c’est de la merde ces trucs-là, et puis faut un truc qui marche, qui m'assomme vraiment. Tiens, je vais mettre un match des Rockets.