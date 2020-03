06h32 : Encore une nuit sur la béquille. J’avais repris espoir, hier, à 19h28, par un bon vieux raisonnement par l’absurde (grosse astuce pour que ceux qui n’ont pas lu mon journal d’hier aillent voir, et bim des pages vues supplémentaires, des millions supplémentaires et à moi la fast life après ce confinement). Mais elle avait une migraine. Peut-être que j’aurais dû me doucher avant d’aller me pieuter…

07h01 : Bon, allez, faut que je trouve une news à faire. Et après j’irai me doucher.

07h03 : Ah mortel, même les coéquipiers de Caruso l’appellent le GOAT. Tous ceux qui nous soulaient sur Facebook quand on s’amusait à l’appeler comme ça ne pourront plus rien dire. Vas-y je fais la news.

07h22 : Allez, je vais publ… Putain, Shaï la machine l’a faite hier soir. Comment il fait ? Je l’aurai un jour, je l’aurai.

08h24 : Vous trouvez pas qu’on se brosse moins souvent les dents quand on est confiné ?

08h32 : Il est sérieux Adam Silver avec ces idées à la con ??? Personne n'a parlé de symptômes neurologiques à propos du Covid-19 ? Non ? Bah va falloir se pencher sur le sujet les gars. Parce que penser à nous foutre la NBA de décembre à août, c'est vraiment un signe de santé mentale dégradée ! Nan mais sérieux, des finales NBA qui débuteraient le 10 août, il se rend compte de l'horreur que ça représente pour les honnêtes journalistes comme nous ? Franchement, je ferai valoir mon droit de retrait. C'est pas possible d'entendre des conneries pareilles. Moi en août, c'est tongs, piscine, barbeuc et petite sieste sous un Olivier. Un repos bien mérité après toutes ces nuits passées à suivre les Hawks, les Wolves, les Knicks et les autres. La plage en septembre, c'est pas la même !

08h53 : Non mais franchement, c’est abusé, non ? C’est un dictateur le gars. Vous imaginez, vous, un président de la République ou un gouvernement qui profiterait de la crise pour faire passer en scred des trucs qui les arrangent et qui mettent le peuple dans la merde ??? Bon, ok, ce n’est peut-être pas le meilleur exemple, mais quand même Adam, tu déconnes.

10h01 : “Liliane, y a plus de chips ? T’as moyen de… Hein ? Non mais faut que je bosse, j’ai un papier sur pourquoi les Knicks sont la franchise du futur à finir.”

10h03 : Quelle intransigeance, ma Liliane quand même, ça me rappelle ces soirées un peu folles où elle me montrait qui était le patron avec ses bottes en cuir et son martinet. C’était pas déplaisant quand même. Faudrait qu’on en reparle… Oh putain, y a la queue pour entrer à Carrefour, je vais perdre un temps de malade. Je me suis bien fait niquer, j’aurais pas dû sécher le cours de négociations à l’école.

10h58 : Tiens, plus aucun stock de capotes à Carrouf, à part les POWER XXL. C’est très français ça, d’en avoir une petite. En tout cas, ça tombe bien c’est pile ma taille.

10h59 : Mais en même temps, je vais les utiliser avec qui ?

11h45 : Bordel, Liliane c'est plus ce que c'était. Elle a toujours un truc, mais elle se laisse aller, elle ne se met plus en valeur. Liliane, c’est un peu le Jokic de la maison. Sauf que ça fait 5 ans qu’elle est en mode intersaison. Peut-être qu’elle n’a pas perdu sa technique, elle aussi ?

11h47 : Vas-y, je demande sur gchat à Antoine s'il a conservé le contact de cette gourgandine qui lui envoyait des nudes

12h13 : Ah visiblement, c'était la copine d'Antoine qui utilisait l'ordinateur. Vais peut-être le texter pour qu’il prépare une excuse. Bon je vais demander à Titi Normandie son Top 10 des films d'art et d'essai

12h36 : Petit tuto cuisine qui peut vous servir pendant le confinement : mettre en marche le “rice cooker” en mettant le riz mais en oubliant l’eau, ce n’était pas une bonne idée. Qu’est-ce que je vais pouvoir leur préparer du coup ?

12h39 : “Et pour changer, on fait des pâtes ?!” Nan, mais ok, je ne suis pas un père indigne non plus. “Pour équilibrer et changer un peu, je vous propose de mettre quelques Curly au fromage dans vos pâtes !” #AstuceGourmet

13h22 : Bon vas-y je vais faire ma sortie, avec mon attestation. Dans la cour de promenade de l’immeuble. Une promenade sur 10m carré. Comme en prison. Sauf qu’y a pas de Corses. Faudrait peut-être que je prenne ma douche avant. Bon, en même temps, je vais croiser personne.

13h28 : Je croise mon abruti de voisin qui part courir. Bah alors, Gontran, je croyais que le sport était une occupation de beauf ? De ce qu’il me dit, il a besoin de s’aérer, je crois que la cohabitation avec Léopoldine, c’est plus compliqué qu’avec ma douce Liliane. En plus de me redonner le sourire quant à ma situation maritale, le gars a la bonne idée de me faire franchement marrer, ce con, il ressemble vraiment à rien :

14h36 : On s’occupe comme on peut :

3ème jour de confinement : pic.twitter.com/CJco3IadNc — ALGÉRIEN ✌ ☪ (@so_mkb) March 18, 2020

Tu ne le vois pas sur la vidéo, mais je peux te dire qu’y a rien de plus beau que l’admiration qui se lit à ce moment-là dans les yeux de mes mioches.

15h37 : Je vais liker ton twitt parce que tu lis notre Mook, mais Clément Beaudouin, sache que je te déteste et que tu viens de me foutre un seum encore plus dingue que quand KD a signé aux Warriors (en vrai je te respecte… contrairement à KD).

Le @REVERSEMAGAZINE est bien arrivé à Djibouti ! On représente les Knicks de très loin ! pic.twitter.com/vECbqDVQAc — Clément Beaudouin (@ClemBeaudouin) March 20, 2020

15h44 : Je crois que je deviens fou. Je me parle tout seul, mais avec deux voix différentes. Le pire ? Y’en a une des deux qui un accent espagnol alors que je sais même pas rouler les r.

16h34 : Y’a quoi sur la chaîne LCP à cette heure là ?

17h21 : Allez petit tour sur Twitter pour décompresser. Oh, merde, j’étais passé au travers, mais Cecilia Vega, je t’aime. A part Doncic, j'ai pas kiffé meilleure move offensif cette saison :

Thank you Cecilia Vega for pressing Trump on his racism. Here’s the video. pic.twitter.com/LDmGWrwUKB — Michael Skolnik (@MichaelSkolnik) March 18, 2020

17h23 : Tiens, chelou, j’ai comme une impression de déjà vu, comme si c’était pas la première fois que je prononçais la phrase “Cecilia Vega, je t’aime”. Pourquoi ce nom me dit quelque chose ? Ah oui, banco, j’ai trouvé. Bon je dis rien, au cas où ce serait le vrai Jacques Monclar qui a dit dans les comm’ d’hier voir une apologie du porno… Mais quelle intensité elle avait, kif Montrezl Harrell quand il attaque le cercle.

19h04 : Je reçois sur Whatsapp un message me disant qu’on va passer à un confinement total de 45 jours la semaine prochaine avec couvre-feu à 18h et barrage de quartiers, etc. Bon, je crois que je vais me prendre une bière.

19h06 : Que m’arrive-t-il ? Je suis devenu ce mec qui croit les gens dont le fils de l’ancienne voisine connaît une infirmière qui a soigné un militaire qui connaît une femme de ménage du ministère de l’intérieur. Je vais me servir une deuxième bière, la première est passée un peu vite.

19h27 : “On se fait un p’tit apéro ?”

19h32 : LeBron a donné une interview de chez lui à Sports Center. Ca m’a donné une idée…

19h39 : Bon, confinement oblige, c'est l'heure de tenter des trucs (Merci LeBron pour l’idée). Aujourd'hui, c'est décidé, j'arrête la binouse ! Bon, en même temps, j'avais un pack de 12 et comme on est au douzième jour de confinement, bah logique, j'en ai plus. Par contre, j'ai pas mal de bouteilles de pinard qui trainent dans ma cave. Ouais, je ne suis pas trop vin, enfin j'y connais rien quoi. Mais un mec de la rédac' qui a créé un site sur Vince Carter y'a 20 piges (il parait que c'était l'ancienne version de BasketSession.com, mais moi je pense que c'est une légende urbaine) et qui maintenant passe plus de temps à compter les raisins dans les vignes et à taquiner du tire-bouchon qu'à suivre assidûment la progression technique de Dwight Howard, arrête pas de nous seriner avec le vin naturel. Bref, j'avais gentiment participé à un KissKiss pour le lancement d'un des livres que les Editions REVERSE ont édité sur le sujet, mais j'avais pas encore touché aux picrates que j'avais reçu en contre-parties. C'est le moment ! Avec Liliane on va se lancer, ça se trouve ça aura un effet bénéfique sur notre libido, sait-on jamais. Allez, on commence avec un truc qui vient d'Auvergne. Un rouge, du Gamay il paraît. Ça s'appelle "Jus de Vilain".

Oula, il est bien clair ce rouquin... Il est daubé ou bien ? Je laisse Liliane goûter (on est jamais trop prudent) et j'invoque la galanterie #stratege. Putain, elle a souri ! Non mais vraiment, un vrai sourire quoi !! Vas'y je tente aussi. Euh... on dirait du jus de raisin frais qui aurait macéré avec des cailloux. Ca ressemble pas du tout aux pifs qu'on buvait chez le daron les dimanches midis et que je finissais par balancer dans les géraniums de mamie. Franchement, ça se boit tout seul. Bon y'a un peu de gaz dans le bordel par contre, mais ça commence à partir. Le verre de Liliane est vide. Elle qui ne picole jamais, à croire que le confinement lui élargit les horizons. Cette femme arrive encore à me surprendre. C'est bon signe peut-être. Bon bah merci Guillaume, pas si mal ton premier jaja d'Auvergne. Moi qui croyais que le vin naturel était un truc de bobos décérébrés en manque de ruralité et accro au goût de purin, finalement ça mérite d'être creusé cette histoire. A suivre...

20h : On va applaudir à la fenêtre. L'occasion de vérifier si y’a pas une ou deux voisines mignonnettes dans le coin.

22h11 : J'ai la tête qui tourne, faudrait peut-être passer à table.

23h12 : Normalement c’est l’heure où je dois partir pour aller au Hustler Club avec la rédac, comme tous les vendredis soir. Pour resserrer les troupes tu connais. Mais bon là du coup on va faire notre team building en télétravail :

Day 3 of quarantine pic.twitter.com/IJj6z7UnmQ — single mom (@chocoo_moco) March 19, 2020

Bon, puisque je sors pas ce soir, pas la peine de me doucher.

