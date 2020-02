Les résultats de la nuit en NBA

Raptors @ Pistons : 105-92

Bulls @ Nets : 118-133

Mavericks @ Rockets : 121-128

Grizzlies @ Pelicans : 111-139

Nuggets @ Bucks : 127-115

Thunder @ Suns : 111-107

___

- Et de dix de suite pour Toronto ! Menés par les 30 points de Pascal Siakam et les 21 de Serge Ibaka, les champions en titre ont battu les Pistons hier soir (105-92). C'est donc la dixième victoire consécutive des Canadiens. Une série folle qui les a replacés à la deuxième place de la Conférence. Derrick Rose a encore passé la barre des 20 points (21) pour Detroit tandis qu'Andre Drummond compilait en vain un nouveau 20-20. Le Français Sekou Doumbouya a pour sa part perdu sa place dans le cinq majeur. Son coach l'a carrément fait cirer le banc toute la soirée hier.

- 54 points. Tel est l'hommage de Kyrie Irving à son ami Kobe Bryant. Le meneur des Nets a fait exploser la défense des Bulls pour mener Brooklyn à la victoire cette nuit (133-118). 54 points avec une adresse phénoménale : 19 sur 23 aux tirs. Mais aussi 5 rebonds et 5 passes au compteur. Son coéquipier français Timothé Luwawu-Cabarrot a marqué 4 points au cours de cette rencontre, en seulement 3 minutes.

- Sans Luka Doncic, les Rockets étaient trop fort pour les Mavericks. Ils ont donc remporté le derby texan (128-121) sous l'impulsion de leurs deux superstars Russell Westbrook et James Harden. 67 points compilés par les deux pistoleros : 35 pour un Harden enfin réveillé (avec 16 rebonds) et 32 pour Westbrook. Dallas va encore devoir jouer cinq matches de plus sans son prodige slovène. Kristaps Porzingis (35 et 12 hier soir) et ses partenaires vont devoir limiter la casse.

- La machine Zion Williamson se met en place. Le premier choix de la draft 2019 a joué 29 minutes cette nuit, le temps de marquer 24 points (9 sur 15 aux tirs) et de prendre 6 rebonds. Il est sorti vainqueur du duel avec son dauphin le soir de la draft, Ja Morant, son ex-coéquipier en AAU. Le meneur des Grizzlies a marqué 16 points mais Memphis a souffert contre New Orleans (111-139). Brandon Ingram, Lonzo Ball et Jrue Holiday ont ajouté respectivement 20, 19 et 18 points.

- Bel exploit des Nuggets, vainqueurs sur le parquet des Bucks (127-115) quelques jours après que le propriétaire de la franchise de Milwaukee évoque son envie d'atteinte les 72 victoires cette saison. Et bien ça n'a pas manqué, Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers ont concédé dans la foulée leur septième défaite de la saison. Malgré les 31 points, 10 rebonds et 9 passes du Grec. Nikola Jokic, autre superstar européenne, a aussi frôlé le triple-double. 15 points, 10 rebonds et 9 passes pour le Serbe. C'était un véritable succès collectif pour Denver : les 9 joueurs qui ont mis le pied sur le terrain ont fini avec 10 points ou plus. Dont 24 pour Will Barton.

- Encore un comeback pour le Thunder ! Mené 92-99 dans le dernier quart temps, les joueurs d'Oklahoma City ont passé un 13-0 aux Suns pour finalement l'emporter 111 à 107. Avec un panier décisif de Chris Paul (20 points) à une minute de la fin du match. 27 pions pour Danilo Gallinari mais aussi pour Devin Booker.

- Pas facile de jouer après la superbe cérémonie organisée par les Lakers en la mémoire de Kobe Bryant. Mais les deux équipes ont trouvé la force et Damian Lillard a rendu hommage au Black Mamba en inscrivant 48 points. Héroïque, la superstar, en pleine forme en ce moment, a mené les Blazers à la victoire (127-119), tout en frôlant le triple-double (9 rebonds, 10 passes). Son coéquipier Hassan Whiteside l'a bien épaulé en compilant 30 points et 12 rebonds. En face, Anthony Davis a marqué 37 points et LeBron James en a ajouté 22. Los Angeles reste en tête de la Conférence Ouest tandis que Portland, actuellement neuvième, se rapproche de la huitième place.