Les résultats de la nuit en NBA

Hornets @ Hawks : 138-143, après deux prolongations

Bucks @ Nuggets : 95-109

Raptors @ Jazz : 101-92

---

- Les Raptors sont allés décrocher une quatrième victoire de suite en dominant le Jazz sur son parquet. La connexion Congo-Cameroun entre Serge Ibaka et Pascal Siakam a fait des merveilles : 27 points et 13 rebonds pour Ibaka, et 27 points, 11 rebonds et 8 passes pour "Spicy-P".

Tout ça s'est évidemment fait au détriment de Rudy Gobert, qui n'a pas passé une soirée très plaisante. En plus d'être peu alimenté et pas vraiment à son avantage (6 points, 4 rebonds à 1/4 en 32 minutes), le pivot des Bleus s'est fait éjecter en fin de match pour un accrochage avec OG Anunoby qui, pour on ne sait quelle raison, avait envie de jouer des coudes.

OG Anunoby and Rudy Gobert are ejected after trading elbows 😳 pic.twitter.com/UeDReUaXM1 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 10, 2020

A peine élu joueur de la semaine en NBA à l'Est, Norman Powell s'est tordu la cheville et a quitté ses partenaires prématurément.

L'une des meilleures séquences du match s'est jouée avant le coup d'envoi. Mike Conley et Marc Gasol, qui ont joué près de 10 ans ensemble à Memphis, se sont retrouvés sur le banc pour échanger quelques souvenirs.

Mike Conley and Marc Gasol reunion‼️pic.twitter.com/64R41bQIyg — Ballislife.com (@Ballislife) March 10, 2020

- Sans surprise, le déplacement des Milwaukee Bucks à Denver sans Giannis Antetokounmpo, ni Khris Middleton et Brook Lopez, s'est soldé par une défaite. Même avec un Nikola Jokic un peu en sommeil (10 points à 4/13, 9 rebonds et 7 passes), les Nuggets ont maîtrisé leur sujet. La doublette Paul Millsap (20 points, 10 rebonds) - Jamal Murray (21 points, 6 passes et 5 rebonds) a fait des dégâts. Chez les Bucks, aucun cadre n'a su élever son niveau, si ce n'est ce bon vieux Kyle Korver, auteur de 23 points en sortie de banc.

Sans la décision des arbitres de considérer qu'il s'agissait d'une faute offensive, Jamal Murray aurait validé l'un des plus gros posters de la saison sur DJ Wilson.

- Le match un peu fou de la nuit était à chercher du côté d'Atlanta, où les Hawks et les Hornets ont disputé deux prolongations avant de pouvoir se départager. Terry Rozier a réussi son record de points en carrière (40) et aurait été le héros de la partie si les arbitres n'avaient pas invalidé leur décision de lui offrir deux lancers à 0.8 de la fin de la première prolongation. Un challenge de Lloud Pierce, le coach d'Atlanta, les a poussés à juger qu'il n'y avait pas faute de la part de Devonte' Graham. Trae Young a eu du répondant après être passé à côté de son dernier match. Le meneur All-Star a fini avec 31 points et 16 passes.