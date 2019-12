Les résultats de la nuit en NBA

Nuggets @ Lakers : 128-94

Mavs @ Raptors : 107-110

Hornets @ Celtics : 93-119

Pacers @ Bucks : 89-117

Clippers @ Thunder : 112-118

---

- OKC n'allait pas laisser le retour de Paul George gâcher sa belle série en cours. La soirée a été parfaite pour le Thunder. Ses fans ont d'abord réservé un bel accueil à leur ancien ailier, désormais aux Los Angeles Clippers, sans doute grâce aux mots très positifs de Sam Presti plus tôt dans la semaine. Ensuite, les hommes de Billy Donovan ont fait le job pour décrocher une quatrième victoire de suite. Comme un symbole, c'est Shai Gilgeous-Alexander, pièce principale pour le long terme récupérée dans le trade de George, qui a été le plus en vue. Avec 32 points (record en carrière égalé quelques jours après l'avoir établi), le Canadien a poursuivi sa montée en puissance.

Loud cheers for Paul George’s introduction pic.twitter.com/sJOKpZ5Ep2 — Hoop Intellect (@HoopIntelllect) December 23, 2019

Le Thunder a été mené de 18 points dans le 2e quart-temps contre des Clippers pourtant privés de Kawhi Leonard et Patrick Beverley. Comme à chaque fois ou presque, le blowout a été évité et le comeback réussi.

- En parlant de comeback, celui des Toronto Raptors contre les Dallas Mavericks est du genre époustouflant et historique. Pour la première fois depuis 10 ans, une équipe est parvenue à remporter un match après avoir été menée de 30 points. En 2009, Sacramento y était parvenu contre Chicago.

Un homme illustre bien cette remontada : Kyle Lowry. Le meneur des Raptors a inscrit 20 de ses 32 points dans le 4e quart-temps, soit un de plus que les Mavs durant la période, pour compléter une copie de très haut niveau (32 pts, 10 passes et 8 rebonds) . Les deux équipes étaient très diminuées et c'est aussi ce qui a permis ce match complètement décousu.

Kristaps Porzingis a pris pour habitude de shooter depuis le logo au buzzer de la mi-temps. Le Letton a encore fait mouche cette nuit.

- Jayson Tatum a battu son record de points en carrière cette nuit, lors de la victoire des Celtics face à Charlotte. L'ailier de Boston a pris feu dans le 4e quart-temps avec 22 points. Tous ses partenaires l'ont alimenté à foison et le 3e année n'a pas déçu, ajoutant 12 rebonds à sa copie. Les C's font partie du trio d'équipes à cinq victoires des Milwaukee Bucks, seuls sur terre en ce début de saison.

Malik Monk s'est quand même offert le dunk de la nuit dans cette partie.

- Les Bucks ont d'ailleurs poursuivi leur entreprise de destruction à l'Est, lors de la réception d'Indiana. Sans avoir à forcer, ni compter sur un Giannis Antetokounmpo à 40 points (le "Greek Freak" a quand même fini avec 18 points, 19 rebonds et 9 passes), Milwaukee a dominé les Pacers et leur ancien joueur Malcolm Brogdon, chaudement accueilli dans le Wisconsin.

- Sans LeBron James, absent en raison d'une blessure au muscle thoracique, les Lakers ont subi une troisième défaite consécutive. Ce sont les Nuggets, qui sont eux sur une belle lancée (6 victoires de rang), qui sont venus faire leur loi au Staples Center. Anthony Davis était trop seul (32 points, 11 rebonds), même si Kyle Kuzma, de retour après une blessure à la cheville, est le seul autre Californien à avoir inscrit plus de 10 points. A l'inverse, les Nuggets se sont partagés les tâches offensives : Millsap (21 pts), Harris (19 pts), Jokic (18 pts), Beasley (16 pts) et Barton (14 pts) se sont régalés.

C'est face aux Clippers, le jour de Noël, que les Lakers vont devoir essayer de briser cette mauvaise spirale, eux qui possèdent encore trois victoires de plus que les Clippers.