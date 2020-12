Les résultats de la nuit en NBA

Mavs @ Clippers : 124-73, lire le récap ici

Nets @ Hornets : 104-106

Magic @ Wizards : 120-113

Spurs @ Pelicans : 95-98

Sixers @ Cavs : 94-118

Bucks @ Knicks : 110-130

Celtics @ Pacers : 107-108

Warriors @ Bulls : 129-128

Suns @ Kings : 116-100

Wolves @ Lakers : 91-127

---

- Avec ce qu'avait envoyé Stephen Curry à l'entraînement à 3 points, on ne s'attendait pas à ce qu'un autre joueur des Warriors arrache le match suivant sur un shoot from downtown. La pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre, puisque c'est son beau-frère Damion Lee qui a joué les héros pour Golden State cette nuit contre Chicago. Alors que Zach LaVine semblait avoir inscrit le panier de la gagne à 5 secondes de la fin, Steve Kerr a dessiné un système qui a libéré Lee et lui a permis de dégainer à 3 points pour la win à 1.7 seconde du terme.

DAMION LEE FTW 😱 pic.twitter.com/iCqhDHVaxH — NBA TV (@NBATV) December 28, 2020

Grâce à ce game winner, les Warriors évitent de démarrer leur saison sur un 0-3 fâcheux. Stephen Curry (36 points à 5/15) a eu du mal à mettre dedans, mais il a parfaitement fait diversion sur l'action décisive.

- Sale nuit pour les prétendants au titre, presque tous giflés par des équipes très inférieures sur le papier :

Les Nets se sont fait surprendre à Charlotte, où les Hornets d'un excellent Gordon Hayward (28 points, 7 passes et 6 rebonds) ont calmé tout le monde. Le tandem Kevin Durant-Kyrie Irving (54 points à 19/32 en cumulé) a manqué de soutien sur ce coup-là. Terry Rozier, lui, n'a eu besoin de personne pour postériser KD.

Terry Rozier l’ami du petit déjeuner pic.twitter.com/tykpKWgpWh — Florent Bodin (@Florent_Bodin) December 28, 2020 Cleveland a poursuivi son début de saison sans faute (3-0) en désossant Philadelphie. Pas de Joel Embiid , laissé au repos, pour squatter le cerveau d' Andre Drummond . Résultat, un double-double pour Drummond (24 pts, 14 rbds à 11/18) et un match très fade de la part des Sixers. Les Bucks ont perdu contre les Knicks, sans avoir jamais vu la lumière ou presque. Julius Randle (29 points, 14 rebonds et 7 passes) a été excellent en duo avec Elfrid Payton (27 points), auteur de son meilleur match sous le maillot new-yorkais. Comme par enchantement, Frank Ntilikina a eu un temps de jeu décent (19 minutes) et a inscrit 12 points à 4/4 à 3 points ! Espérons que cela incite Tom Thibodeau a rééditer l'expérience et pas seulement quand son équipe mène largement.



Frank Ntilikina : 12 points (4-4 à trois points) en 16 minutes de jeu. pic.twitter.com/itw58GnRNy — Benjamin Moubeche | L'Analyste (@MBC_Benjamin) December 28, 2020

Dramatiques, les Clippers prennent une rouste historique contre Dallas !

- Le craquage de la nuit est pour Washington. Malgré l'absence de Russell Westbrook, au repos sur les back to back, les Wizards avaient le match en main et menaient de 17 points contre Orlando dans le 4e quart-temps. C'est là que le match a vrillé avec encore une excellente dernière période pour le Magic, décidément intraitable lorsque les minutes s'égrainent.

Markelle Fultz confirme sa campagne pour le MIP avec un match à 26 points, aidé par Terrence Ross en sortie de banc (26 pts). Orlando a fini sur un 10-0, avec un panier de Nikola Vucevic à 25 secondes de la fin pour faire basculer le match en faveur des Floridiens.

C'est la première fois depuis la saison 2009-2010 qu'Orlando démarre sur un 3-0.

- Parmi les équipes qui n'ont toujours pas perdu, Indiana est peut-être la plus solide. Les Pacers ont remporté sur le fil un match accroché entre ambitieux de l'Est contre les Celtics. Domantas Sabonis (19 pts, 10 rbds et 5 pds), qui réalise un magnifique début de saison, a été clutch. C'est bien le Lituanien qui est allé driver comme un boeuf pour inscrire le panier de la gagne à 8 secondes de la fin, avant qu'une grosse défense collective ne neutralise Boston sur l'ultime possession.

Après trois matches disputés, Sabonis n'est pas loin d'être le leader de la course au titre de MVP. On imagine que les choses vont se tasser un peu, mais c'est quand même remarquable.

- Les Spurs ne sont pas passés loin du hold-up contre New Orleans. Revenus à trois points des Pelicans et en capacité d'égaliser après deux lancers manqués par Steven Adams à 11 secondes de la fin, les Texans n'ont pas su déclencher le meilleur shoot possible. Eric Bledsoe a fondu sur DeMar DeRozan pour contrer par derrière sa tentative à 3 points et réussir sa première action décisive avec NOLA.

Eric Bledsoe seals the Pelicans win with the last-second block on DeMar DeRozan! 😯🚫 🎥: @NBA

pic.twitter.com/uEAG7jXMpp — USA TODAY NBA (@usatodaynba) December 28, 2020

- Les Suns sont repartis de l'avant en dominant des Kings jusqu'ici invaincus. Le tandem Mikal Bridges-Cameron Johnson (43 points à eux deux) et deux gros runs en deuxième mi-temps ont permis aux hommes de Monty Williams de se défaire d'un adversaire coriace.

- Sans Karl-Anthony Towns, blessé au poignet après un choc avec Rudy Gobert, les Wolves ont pris l'eau face aux Lakers dans le dernier match du weekend. Les champions en titre, qui ont vu un paquet de prétendants se faire dézinguer, ont joué sans Anthony Davis mais n'ont pas eu à forcer leur talent. Il y avait déjà +22 à la mi-temps et LeBron James (18 points, 9 rebonds et 5 passes) a pu poursuivre sa préparation de début de saison...