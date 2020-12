Les joueurs NBA sont des machines. En match, ils nous paraissent parfois humains parce que l’enjeu, la pression, la fatigue et les efforts physiques hallucinants les mettent dans un contexte où ils se retrouvent en mesure de rater même des layups. Mais ne vous y méprenez pas : à l’entraînement, ce sont des machines. Stephen Curry étant la plus réglée et la plus brillante du lot quand il s’agit de tirer de loin.

La preuve avec cette vidéo de cinq minutes – cinq minutes !!! – où le meneur des Golden State Warriors enchaîne panier sur panier derrière la ligne à trois-points dans le corner. Cinq minutes sans en rater un seul. 103 tirs primés de suite.

5+ minutes without a miss. Stephen. Curry. pic.twitter.com/8DV0z5gtib — Golden State Warriors (@warriors) December 26, 2020

Stephen. Wardell. Curry.

Là, c’est presque normal. C'est le meilleur shooteur de tous les temps. Et ça reste dingue. Mais sachez que même un Andre Drummond, un Ben Simmons ou un Michael Kidd-Gilchrist* peuvent scorer des trois-points à la suite quand ils ne sont pas dans les conditions d’un match. Voilà qui montre l'énorme différence entre tirer en rythme (et en répétition) sans adversaires et tirer en match parfois complètement à froid. Bien plus difficile.

*Bon OK, peut-être pas Michael Kidd-Gilchrist.