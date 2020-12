Dramatiques, les Clippers prennent une rouste historique contre Dallas !

Incroyable : les Clippers ont perdu de 51 points à domicile contre Dallas et sont entrés dans l'histoire par la mauvaise porte.

Dallas Mavericks 124-73 Los Angeles Clippers

Les Clippers ont marqué l'histoire, eux qui se plaignent si souvent de l'ombre envahissante de leurs voisins de Los Angeles. Malheureusement, c'est pour une bien piètre performance que la troupe de Tyronn Lue a marqué les esprits et le grand livre de la NBA dimanche. Sans Kawhi Leonard, laissé au repos après une blessure à la bouche, les Californiens ont été humiliés et le mot est presque faible. Jamais depuis l'apparition du tableau d'affichage en NBA en 1954, une équipe n'avait été menée de... 50 points à la mi-temps. Vous avez bien lu. Dallas menait 77 à 27 au terme du 2e quart-temps. Une configuration insensée et surréaliste.

Certes, la réussite des Mavs et de leur virtuose Luka Doncic (24 points, 9 rebonds, 8 passes) a été presque maximale. Mais en face, les Clippers ont donné l'impression de jouer avec une énorme gueule de bois et des lacunes que la seule absence de Kawhi ne peut pas expliquer. En milieu de 3 quart-temps, alors que le déluge se poursuivait, Lue a demandé à Paul George, Nicolas Batum et les autres cadres de rester sur le banc pour laisser la jeune garde essayer de défendre l'honneur de la franchise. Doncic, encore ridicule de facilité technique en a fait de même.

Allez, sors jeune roi, le travail est largement fait et tu as mérité ton rab à la cantine. 24 points, 9 rebonds, 7 assists et 1 interception.

pic.twitter.com/RlHtqmMlEC — Dallas Mavs France (@DallasMavsFr) December 27, 2020

Nicolas Batum : un premier match encourageant et un rôle sur-mesure aux Clippers

Au final, les Mavs l'ont emporté de 51 points sans avoir eu à se démener après le repos. Les visages étaient très marqués dans le camp d'en face. Paul George avait l'opportunité de montrer qu'il pouvait assurer le tout venant en option n°1 mais est passé à côté. Nicolas Batum n'a pas été le plus mauvais (4 points, 6 rebonds et 1 passes) mais il n'imaginait sans doute pas vivre des moments pareils en quittant Charlotte pour L.A.

Les accidents arrivent même aux meilleures équipes, mais rarement avec cette ampleur et un tel fracas. On a hâte de voir comment Lue va analyser cette baffe et comment son équipe réagira dans la foulée.