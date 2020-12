Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Sixers : 99-108

Spurs @ Rockets : 98-112

Warriors @ Kings : 113-114

---

- Pour son premier match depuis qu'il a daigné se pointer à l'entraînement et après avoir dû satisfaire 6 tests négatifs au Covid-19, James Harden a joué 21 minutes lors de la victoire des Houston Rockets contre les San Antonio Spurs. Avec 12 points, 4 passes, 3 rebonds et 2 interceptions à 3/10, Harden s'est dérouillé un peu. Une chose est sûre et plutôt encourageante pour son employeur, actuel ou futur, il n'a pas égaré son stepback à 3 points dans l'un des clubs qu'il a fréquentés juste avant de rentrer à Houston.

On ne sait pas encore si l'expérience de jouer avec John Wall (15 pts) et DeMarcus Cousins (7 pts, 11 rbds) dans un vrai match lui a plu ou non. Aux dernières nouvelles, même la possibilité de jouer avec Michael Jordan dans son prime au sein du backcourt texan ne changerait rien à son envie de décamper.

- PJ Tucker (8 points, 1 passe, 1 rebonds, a rejoué aussi. On n'a pas non plus senti un enthousiasme démesuré de son côté. Pour rappel, lui aussi a envie de déménager et d'emmener sa gigantesque collection de sneakers dans une ville où il pourra jouer le titre.

- Stephen Curry a longtemps cru que ses efforts de début de match (11 des 15 premiers points des Warriors, puis 29 points) allaient suffire à gérer les Sacramento Kings et faire de lui le MVP de la rencontre. Raté, Sacto s'est accroché et c'est Kyle Guy, héros du titre NCAA 2019 avec Virginia, qui a endossé la cape à nouveau avec un shoot et un panier au buzzer pour la gagne !

- La gourmandise du jour en NBA est quand même pour Wardell Stephen Curry II.

- L'expérience Hassan Whiteside a commencé pour les Kings. Le gars fera des choses bêtes, dira des choses bêtes, mais il sortira aussi parfois des matches à 11 points, 9 rebonds et 4 contres en... 15 minutes.

- Les Sixers ont été plutôt en contrôle du match contre les Celtics. Joel Embiid a claqué 18 points en 17 minutes et montré qu'il était en jambes et a priori prêt à performer sous les ordres de Doc Rivers.

On a bien aimé l'entrée du rookie Tyrese Maxey, auteur de 8 points et 3 passes en 12 minutes, avec de jolis coups de gaz.

- A Boston, on avait presque oublié que Jeff Teague (18 points en 19 minutes à 4/4 à 3 points) avait signé et que c'était quand même un joli coup comme back up. Le rookie Payton Pritchard (16 pts) s'est montré lui aussi plutôt à son avantage en sortie de banc.