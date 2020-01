Les résultats de la nuit en NBA

Jazz @ Wizards : 127-116

Heat @ Knicks : 121-124

Spurs @ Raptors : 105-104

Warriors @ Grizzlies : 102-122

Hawks @ Nets : 86-108

Clippers @ Nuggets : 104-114

Hornets @ Suns : 92-100

---

- Kyrie Irving a bien fait de choisir ce match contre Atlanta pour revenir au jeu. Deux mois presque jour pour jour après son dernier match, le meneur des Brooklyn Nets était dans le cinq pour affronter les Hawks et tenter de relancer une machine un peu grippée. L'opposition, privée de Trae Young, était faible, mais encore fallait-il ne pas être trop rouillé. Kyrie Irving a tout simplement sorti le match le plus adroit de sa carrière : 21 points à 10/11, avec 4 rebonds et 3 passes en seulement 20 minutes. Un petit carton express qui devrait permettre à "Uncle Drew" et aux Nets de repartir sur une bonne dynamique.

Comme vous pouvez le voir en dessous, Kyrie n'a rien perdu de son talent pendant ces deux mois.

📼 | @KyrieIrving was a BUCKET in his return ⭐️ 90.9% FG is his new career-high pic.twitter.com/UZpF8Hc3ZC — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 13, 2020

- Les Spurs se sont offert le comeback de la nuit. Sur le parquet de Toronto, où DeMar DeRozan a de nouveau été superbement accueilli par le public, San Antonio a gommé 18 points de retard et une situation qui paraissait toujours mal embarquée en début de 4e quart-temps. Un 17-0 bouclé par un panier de LaMarcus Aldridge. DeRozan, auteur de 25 points, a rappelé à son ancien public qu'il était un foutrement bon dunkeur à l'époque. Chris Boucher, venu défendre sur le All-Star, s'est pris l'un des posters les plus puissants de cette première moitié de cette saison.

Pascal Siakam a effectué son retour après 11 matches d'absence pour l'occasion. Un peu rouillé, le Camerounais a shooté à 6/17 pour 15 points en 30 minutes.

- Miami s'est endormi dans le dernier quart-temps à New York et l'a payé cash. Après avoir nettement dominé les Knicks au Garden pendant 36 minutes, les Floridiens ont pris le réveil des locaux en pleine poire. Les Knicks ont inscrit 40 points dans le dernier quart-temps, avec une paire Barrett-Randle intenable. Randle, qui vient de perdre sa grand-mère, était possédé et en mission (26 points) durant cette période.

Frank Ntilikina, blessé, n'a pas participé à la rencontre.

- Et de cinq pour Memphis ! A domicile contre Golden State, les Grizzlies ont confirmé leur bonne forme du moment en torpillant les Warriors. Un homme est sorti du lot chez les oursons, Jonas Valanciunas. Le Lituanien a claqué 31 points et 19 rebonds en donnant l'impression de jouer contre des enfants qui n'auraient jamais appris à défendre sur un pivot poste bas.

D'Angelo Russell, de retour après quelques matches d'absence, a inscrit 34 points mais était à nouveau bien trop seul...

- Le Jazz a trouvé sa cadence et ne s'arrête plus. Rudy Gobert, lui, monte en puissance et commence à frapper à nouveau très sérieusement à la porte des candidats crédibles à une première sélection au All-Star Game. Sur le parquet des Washington Wizars, le Français a eu un impact déterminant dans la raquette : 21 points, 14 rebonds et 2 contres en 38 minutes. Après une première mi-temps poussive, les joueurs de Quin Snyder et leur Stiffle Tower ont haussé le ton, en s'appuyant notamment sur Bojan Bogdanovic (31 pts). En l'absence de Donovan Mitchell, Emmanuel Mudiay était titulaire et a plutôt bien fait le job (14-5-5). C'est la 9e victoire de rang pour le Jazz, deuxièmes à l'Ouest à égalité avec les Nuggets.

- Les Nuggets, justement, ont réussi un joli coup face à un concurrent direct en tapant les Clippers à domicile. A nouveau privés de Paul George, les Californiens ont constamment été derrière au tableau d'affichage, mais ont gommé 14 de leurs 20 points de retard avant la dernière minute de jeu. Denver a tenu bon grâce à Nikola Jokic (20 pts, 15 rbds) et Doc Rivers, excédé après une faute sifflée contre Patrick Beverley, s'est fait expulser. Les 30 points de Kawhi Leonard et les 51 du tandem de supersubs Lou Williams-Montrezl Harrell n'ont pas suffi.

Chez les Nuggets, l'apport de Michael Porter Jr (13 pts) a encore été intéressant.

- Lorsque Devin Booker n'est pas dans un bon soir, comme dimanche (12 points à 3/12), Phoenix peut compter sur Kelly Oubre. L'ailier des Suns a haussé le ton face à Charlotte pour décrocher la victoire. L'ancien joueur des Wizards a signé l'un de ses matches les plus complets de la saison : 25 points, 15 rebonds, 3 interceptions et 2 contres,