Les résultats de la nuit en NBA

Kings @ Hornets : 102-110

Lakers @ Pacers : 102-105

Hawks @ Knicks : 120-143

Nets @ Pelicans : 108-101

Magic @ Jazz : 102-109

Suns @ Clippers : 99-120

---

- Les Lakers suivent décidément une trajectoire assez similaire à celle des Bucks cette saison. 24 heures après la fin de la série de victoires consécutives de Milwaukee, LeBron James et ses coéquipiers ont vu la leur (14 succès de rang à l'extérieur) être stoppée dans l'Indiana. Les Pacers se sont accrochés pour faire la décision dans le money time. Le joueur le plus clutch de la rencontre aura été l'excellent Malcolm Brogdon, dont le lay-up à 36 secondes de la fin à permis à Indiana de virer en tête.

Le "King", pas loin d'un nouveau triple-double (20-9-9), a manqué quelques possessions plus tard, un shoot extérieur qui aurait fait passer L.A. en tête. LeBron était sans son binôme cette nuit, puisqu'Anthony Davis a dû déclarer forfait en raison d'une douleur à la cheville. On notera le 13e double-double consécutif de l'impeccable Domantas Sabonis (26 points et 12 rebonds).

- Ca ne va vraiment pas à Atlanta. On ne reconnaît plus l'équipe prometteuse de la saison dernière. Trae Young (42 points, 8 passes) est un formidable talent isolé, mais le reste ne suit pas. Les Hawks ont pris 143 points dans le cornet face aux... New York Knicks cette nuit. Ces derniers ont sorti leur match le plus abouti offensivement cette saison, avec un record de points pour RJ Barrett (27 pts) et Mitchell Robinson (22 pts, 13 rbds). Frank Ntilikina n'a pas confirmé statistiquement son bon dernier match avec 3 points, 3 passes et 3 rebonds en 18 minutes.

- De'Aaron Fox n'avait plus joué depuis 17 matches. En sortie de banc, le meneur des Kings a inscrit 19 points et 8 passes sans pouvoir empêcher Sacramento de s'incliner face à Charlotte. Les cannes sont bien là pour l'ancien de Kentucky, comme le prouve ce joli saute-mouton/saut de haie exécuté sur Devonte Graham.

De'Aaron Fox got the hops 😆 pic.twitter.com/NWvS3XML0C — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 18, 2019

- Malik Monk a été décisif pour Charlotte avec 14 de ses 23 points inscrits dans le 4e quart-temps et 10 rebonds, son record en carrière.

- Les Pelicans continuent de s'enfoncer. New Orleans a subi sa 13e défaite de suite cette nuit, contre Brooklyn. Les Nets se sont encore appuyés sur Spencer Dinwiddie (31 points, 7 passes), qui va finir par devenir un candidat sérieux pour une place au All-Star Game si son équipe et lui continuent de monter en pression. Brooklyn a gagné 5 de ses 7 derniers matches et pointe au 7e rang à l'Est, avec 3 victoire de plus que le 8e Orlando.

- Le Magic, justement, semblait avoir le match en main contre Utah. Orlando menait de 7 points dans le 4e quart-temps lorsque l'ouragan Donovan Mitchell a déferlé sur ses côtes. L'arrière du Jazz, auteur de 30 points, a orchestré le 19-5 réussi par le Jazz pour boucler le match et offrir une troisième victoire de suite à son équipe.

Evan Fournier et Rudy Gobert s'étaient fait un petit entraînement ensemble la veille. Les deux cadres des Bleus ont chacun été plutôt bons dans leur domaine : 19 points (0/8 à 3 points) pour Fournier, 12 points, 19 rebonds et 5 passes pour Gobert.

- Les Clippers n'ont pas eu besoin de puiser dans leurs ressources pour dominer Phoenix. Paul George (24 pts), Kawhi Leonard (20 pts) et leurs camarades se sont promenés et pointent désormais à trois victoires derrière les Lakers.

- Kelly Oubre et Paul George se sont cherchés et trouvés cette nuit. L'ailier des Suns et la star des Clippers ont chacun mis l'autre sur un poster avec le regard qui tue qui va bien.

PG got Oubre back and stared him down 👀 pic.twitter.com/I6ga7mq3Iw — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 18, 2019

- Quand Patrick Beverley contre des types à qui il rend presque 30 centimètres, comme ici Frank Kaminsky, il faut s'attendre à le voir célébrer UN PEU ce petit exploit.