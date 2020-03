Les matches de la nuit en NBA

Rockets @ Blazers : 104-113

Hornets @ Magic : 86-93

Thunder @ Wizards : 126-120

Celtics @ Bulls : 101-84

Nuggets @ Clippers : 103-114

Nets @ Kings : 117-100

---

Le MVP de la nuit

Kyrie Irving, auteur de 56 points lors de la victoire des Nets contre les Kings pour son retour surprise à la compétition. Comme par enchantement, l'épaule d'Uncle Drew s'est soignée à la vitesse de l'éclair après le départ de Kenny Atkinson. Interrogé après le match, Irving a simplement déclaré :

"Kenny et moi avions nos désaccords. J'avais beau lui dire que les dinosaures n'ont jamais existé, que le voyage sur la Lune a été réalisé dans un studio à Hollywood et que David Stern a mis des enveloppes au frigo avant la Draft 1985, il ne voulait jamais rien entendre et me demandait de me concentrer sur mon "putain de métier pour lequel Brooklyn me paye une putain de fortune". J'ai juste dit à la direction qu'il était un peu fou et que je demanderais mon trade s'il était encore là la saison prochaine, mais je ne suis absolument pour rien dans son départ".

Kevin Durant, qui a simplement reconnu avoir publiquement traité Atkinson d'incompétent incapable de mener une équipe vers le titre, nie toute influence dans ce dossier. Il a lui aussi prévu de revenir dans un ou deux matches. C'est fou comme les blessures se résorbent vite et bien à Brooklyn...

La pipe de la nuit

Coby White. Le rookie des Bulls est dans le cinq de départ depuis quelques matches. Il prenait déjà une dizaine de paniers à 3 points en sortant du banc, mais là c'est de la roue libre totale. Brad Stevens lui a collé Marcus Smart sur le dos, mais ça ne l'a pas dissuadé : 9 points pour White lors de cette défaite, avec un somptueux 3/23 à 3 points en 25 minutes de jeu. On apprécie toutefois le côté tête brûlée du garçon. Il faut bien quelques prétendants pour reprendre le flambeau de JR Smith et des autres glorieux snipers desperados de la NBA.

La stat de la nuit

14. Comme le nombre d'interceptions de Patrick Beverley sur le seul Jamal Murray lors de la victoire des Clippers contre les Nuggets.

"Them Canadian dudes are easy to impress", a déclaré Berverley, quelques minutes après avoir fait libérer la femme et les enfants de Murray, retenus dans un bunker du Colorado depuis trois jours.

Beverley détient du coup le nouveau record NBA de steals sur un match, jusqu'ici co-propriété de Kendall Gill et Larry Kenon avec 11.

La quote de la nuit

James Harden, après la défaite des Rockets contre les Blazers et le récital de Damian Lillard (38 points à 13/21) : "J'adorerais faire moi aussi moins de 2 mètres, jouer en iso et shooter quand j'en ai envie. Mais j'ai dû apprendre à la dure, les vraies skills, le vrai basket".

Le MVC, Most Valuable Connard de la nuit

On ne sait absolument pas comment s'appelle ce monsieur ou s'il a déjà joué au basket. Mais par sa nonchalance et son absence totale de considération, il incarne à merveille l'inconscience et l'égoïsme qui se sont manifestés à Paris et dans plusieurs grandes villes dimanche. On peut critiquer les Américains qui tirent au fusil sur des tornades, mais nous on attend un virus mortel allongés dans l'herbe en sirotant un petit vin rouge. Est-ce vraiment beaucoup mieux ?