Les Portland Trail Blazers ont perdu Damian Lillard au plus mauvais moment. Le meneur All-Star s'est blessé à l'aine alors qu'il était bouillant ! Du coup, son équipe, qui est à la lutte pour les playoffs, a perdu du terrain dans la course avec les Memphis Grizzlies, huitièmes, mais aussi les New Orleans Pelicans et les Sacramento Kings. Heureusement pour la franchise de l'Oregon, sa superstar s'apprête à faire son retour. Selon The Athletic, Lillard vise le match de mercredi contre les Washington Wizards.

Son pépin physique l'a tenu éloigné des terrains pendant six rencontres. Les Blazers en ont gagné seulement deux, dont le match de cette nuit contre le Magic.

Portland peut encore espérer se qualifier pour les playoffs mais l'opération sera très compliquée. Il y a trois victoires d'écart entre Memphis, huitième, et les Blazers, neuvièmes.