Damion Lee, la fin de match cauchemardesque du beauf de Steph Curry

Pendant que Stephen Curry se soignait ces derniers mois, Damion Lee a été l'une des satisfactions des Golden State Warriors. Comme si le beau-frère de la superstar des Golden State Warriors - il est marié à sa soeur Sydell Curry - avait voulu entretenir un peu la flamme pendant sa convalescence. Lee a ainsi tourné à 12.5 points, 4.9 rebonds et 2.7 passes de moyenne. On ne sait pas s'il restera dans la rotation californienne la saison prochaine, mais il a eu le mérite de s'accrocher pendant cette période si terne. Le retour de Curry était un événement important pour tout le monde la nuit dernière à San Francisco. Damion Lee y compris. Face aux Toronto Raptors, l'arrière de 27 ans, non drafté à sa sortie de Louisville en 2016, a eu l'opportunité d'être le héros de la soirée. Ou au moins de prolonger le plaisir et d'offrir au grand frère de sa chère et tendre un comeback victorieux. Malheureusement, les derniers instants du match de Damion Lee ont été plus cauchemardesques qu'épanouissants...

Alors qu'il restait 25 secondes et que les Raptors menaient de 4 points, Lee s'est retrouvé sur la ligne des lancers. Malheureusement, il a manqué les deux. Sur le rebond, Marquese Chriss s'est arraché et Andrew Wiggins a pu offrir une munition en or à Damion Lee, ouvert à 3 points, parfaitement dans l'axe. Encore raté. Wiggins, encore lui, a de nouveau sauvé la balle, avant de la rabattre vers Lee, dans la même position. Le n°1 des Warriors a alors cafouillé et laissé échapper le ballon, rendu aux Raptors... Ce n'est tristement pas fini. Sur la séquence suivante, Damion Lee s'est rendu coupable d'une "clear path foul" pour empêcher OG Anunoby de marquer. Conséquence : deux lancers et la possession pour Toronto, sans la moindre chance pour Golden State d'espérer un miracle.

Ses partenaires ont tenu à le réconforter après coup, à l'image d'Eric Paschall.

"Les gens sont en train de massacrer Damion Lee. Mais mon gars a fait un super match. Certains d'entre vous ne comprennent pas le parcours de cet homme. Tout le monde ne peut pas être parfait. Il est l'un des plus 'vrais' que j'ai pu rencontrer", a tweeté le rookie.

On imagine que Stephen Curry ne lui a pas tenu rigueur de ces petites difficultés à régler la mire dans le money time. Ce sera plus problématique si cela se reproduit la saison prochaine, alors que les ambitions des Warriors seront revenues à la normale...

