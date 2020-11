Danilo Gallinari hésiterait entre deux équipes de la Conférence Est

Danilo Gallinari est l’une des valeurs sûres disponibles sur le marché cet hiver. Et avec la reconstruction en cours du Thunder – qui s’est déjà séparé de Chris Paul – il semble évident que l’ailier italien va changer d’uniforme. Les équipes intéressées seraient d’ailleurs nombreuses. Selon le Dallas Morning News, il aurait même déjà une préférence.

Danilo Gallinari is leaning toward two-year deals that are being offered by at least two Eastern Conference teams, per @townbrad pic.twitter.com/eKq6K9x3W3

— NBA Central (@TheNBACentral) November 17, 2020