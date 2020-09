Danny Ainge est l'un des GM les plus accomplis et reconnus de la NBA. Mais le boss des Boston Celtics est aussi un peu plus que ça.

Il a demandé à Red Auerbach de trader Larry Bird et Kevin McHale

Du moins, c'est ce qu'il prétend. Pour Ainge, Bird et McHale, deux joueurs légendaires de la franchise et de de deux ans ses aînés, étaient "trop vieux" pour continuer à incarner les Celtics. Il a fait part de son opinion à Red Auerbach, le mythique boss des C's et s'est vu adresser une fin de non-recevoir.

Si Bird et McHale ne se sont jamais vraiment bien entendus avec Ainge, ils ont démenti cette information, expliquant simplement qu'Auerbach leur avait permis de finir leur carrière à Boston en refusant des offres de trades. C'est finalement Ainge qui a pris la poudre d'escampette pour rejoindre Sacramento en 1989.

C'était un athlète exceptionnel

Danny Ainge a très bien fait d'opter pour une carrière dans le basket. Il a remporté deux titres de champion avec Boston (1984 et 1986) et été All-Star en 1988, avant de vivre de la discipline en tant que General Manager de l'une des franchises sportives les plus populaires des Etats-Unis. Ce qu'on sait moins, c'est que Ainge avait le choix de devenir célèbre dans la spécialité de son choix.

Là où certaines stars NBA ont affiché un talent certain pour un autre sport (souvent le football), l'ancien arrière de Boston était carrément une starlette dans... trois sports ! Danny Ainge est en effet le premier lycéen à avoir été nommé dans une All-American first team en foot US, en basket et en baseball.

Lorsque les Celtics l'ont drafté en 1981, Ainge venait de passer trois ans chez les Toronto Blue Jays en MLB en parallèle de son cursus universitaire à Brigham Young et Boston a dû remporter une bataille sur le plan législatif avec l'équipe canadienne pour le débaucher. La même année, il a aussi remporté le prestigieux John R. Wooden Award récompensant le meilleur joueur de basket universitaire du pays. Impressionnant et inédit !

Michael Jordan l'a empêché de gagner une 3e bague hors de Boston

Tradé hors de Boston en 1989, Ainge espérait prouver que l'herbe pouvait être plus verte ailleurs. A deux reprises, il a failli égaler le nombre de bagues de ses camarades Bird et McHale, mais c'était sans compter un certain Michael Jordan. Avec Portland, en 1992, puis Phoenix, en 1993, Danny Ainge a croisé le fer avec le GOAT sans succès, mais pas sans combat.

On se souvient notamment de cet échange houleux entre les deux hommes au milieu du terrain pendant un match des Finales contre les Suns.

Il a failli quitter les Celtics en 2006 pour devenir... évêque

Danny Ainge a été élevé dans la tradition mormone et l'a perpétuée avec sa propre descendance. Impliqué de longue date dans sa communauté, il a même décroché le titre d'évêque en 2008. Lorsque son fils Austin (directeur du personnel chez les Celtics) lui a demandé de réduire la voilure et de se concentrer sur le basket après une alerte cardiaque en 2009, Ainge a reconnu avoir songé à plaquer son poste de GM pour se consacrer uniquement à sa foi. Les Celtics n'auraient probablement pas évolué de la même manière s'il avait mis son projet à exécution...

Il a été moqué dans "Mariés, deux enfants"

Al Bundy, l'inoubliable père de famille de la série "Mariés, deux enfants" joué par Ed O'Neill, a eu quelques interactions avec la NBA et ses joueurs. L'une d'entre elle l'a amené à assister à un faux All-Star Game où le speaker s'est permis d'annoncer :

"Mesdames et messieurs, voici vos All-Stars NBA et... Danny Ainge".

Pire, après avoir vu Peggy, la fille de Al, tirer un lancer franc, Clyde Drexler s'est exclamé :

"Si on l'avait eu elle à la place de Danny Ainge, on aurait gagné le titre".

Drôle, mais bien représentatif de l'image renvoyée par Danny Ainge à ce stade de sa carrière.