Que ça va vite en NBA. Il y a un an, les Golden State Warriors étaient encore au sommet de la NBA, double-champions en titre et favoris pour le triplé avec Stephen Curry, Kevin Durant et Klay Thompson au sein de l’effectif. Quelques plus tard, aucun des trois n’est sur le terrain. KD a filé du côté des Brooklyn Nets tandis que les deux « Splash Brothers » soignent leurs blessures à l’infirmerie. Les mastodontes de la ligue squattent désormais les profondeurs du classement. Les Californiens sont même bons derniers de la NBA avec 12 victoires seulement.

Du coup, cette formation remaniée, en difficulté, n’excitent pas vraiment les supporteurs de la Bay. Selon une étude du Sports Business Journal, les audiences des Warriors sur les chaines locales sont en forte baisse : -66% !

De manière générale, les rencontres NBA sont de moins en moins suivies, même dans la zone géographique où sont implantées les franchises. 14 sur 27 (Jazz, Raptors et Grizzlies mis à part) connaissent des baisses d’audiences. Néanmoins, l’intérêt autour de Golden State devrait être revu à la hausse dès les retours de Curry et Thompson la saison prochaine.