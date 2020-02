Les Los Angeles Lakers ont finalement refusé d’inclure Kyle Kuzma dans un transfert – notamment pour Marcus Morris – et ils ont sans doute bien fait. Le groupe est déjà très talentueux et il y a une excellente alchimie au sein de l’équipe. Mais ça ne veut pas dire que les Californiens ne chercheront pas à se renforcer en vue des playoffs. Ils vont, simplement, se concentrer sur le marché des buyouts ou des joueurs libres. La franchise est justement en pole position pour signer Darren Collison.

Coïncidence ou non (pas du tout un hasard), le meneur de 32 ans était présent au Staples Center hier soir… juste à côté de Jeanie Buss, la propriétaire de l’organisation. Ils ont regardé ensemble le match entre les Lakers et les Rockets. Le joueur a nié des discussions mais personne n’est dupe. Selon ESPN, il devrait prochainement s’entretenir avec sa famille et son agent sur la possibilité de reprendre sa carrière en NBA.

Collison avait pris sa retraite, à la surprise générale, l’été dernier alors qu’il était libre et susceptible de signer un nouveau contrat sur plusieurs saisons. Ce témoin de Jéhovah avait décidé de se consacrer à sa foi. Quelques mois plus tard, il serait donc proche de s’engager avec les Lakers. Ce serait un back-up idéal à la mène. Il compilait encore 11,2 points et 6 passes de moyenne avec les Pacers la saison dernière.