Davis Bertans, son agent prend la parole pour justifier sa décision

Davis Bertans restera donc dans l'histoire comme le premier joueur à avoir fait l'impasse sur la reprise de la saison 2019-2020 en NBA. Imité par Trevor Ariza quelques heures plus tard, l'ailier des Washington Wizards risque de montrer la voie à plusieurs de ses collègues. Dès l'annonce de cette décision, il était évident que le Letton, free agent cet été, avait réalisé ce choix pour éviter une blessure et toucher le jackpot cet été. On peut d'ailleurs comprendre sa réflexion puisque les Wizards n'ont - quasiment - plus rien à jouer. Et surtout, le joueur de 27 ans, déjà victime de deux sérieuses blessures au genou dans sa carrière, peut prétendre à un joli chèque. Pour HoopsHype, l'agent de Bertans a tout de même tenu à s'expliquer.

"Pour être totalement franc, Davis était prêt à jouer et a pris cette décision à la dernière minute. Nous prenons les décisions par rapport aux informations données. Et quand la NBA a annoncé que les joueurs avaient la possibilité de faire l'impasse sans faire face à des conséquences et en perdant seulement 1% de leur salaire par match manqué, nous avons discuté.

Davis se trouve sur le point de signer le plus gros contrat de sa vie. Donc il prendrait un risque en jouant. Ce n'était pas une décision difficile à prendre, pour être honnête. Si les Wizards avaient été 5èmes ou 6èmes à l'Est, ou même 8èmes, les choses auraient été différentes. Davis est un compétiteur. Mais face à cette situation, il a décidé de se retirer.

Bien évidemment, le risque d'une blessure a joué un rôle dans la décision de Davis. Mais il ne s'agit pas de la seule raison. Je ne l'ai pas encore mentionné, mais Davis a une assurance en cas de blessure. Même blessé, il va toucher un gros chèque. Donc, ce n'était pas que ça.

Après 4 mois sans jouer, quelques semaines pour se préparer ce n'est pas assez. Nous ne sommes pas les seuls inquiets face à ça. Je ne vais pas spéculer sur le nombre de forfaits à venir, mais il ne sera pas le seul", a prévenu Arturs Kalnitis.

Même si cette décision ne fait pas l'unanimité, à l'image des critiques d'Evan Fournier, cette position peut s'entendre. Avec ce choix, Bertans va rater 8 matches (sûrement sans importance) et faire une croix sur 520 000 dollars. Ce n'est rien en comparaison du reste de sa carrière et de son deal à venir... Et les Wizards ont aussi eu cette logique. En soutenant l'ancien joueur des San Antonio Spurs, la franchise de DC espère bien se placer pour la FA à venir.

"Les Wizards connaissent la décision de Davis depuis plusieurs jours. Et ses partenaires ont été prévenus aussi. Ils ont été d'un soutien incroyable. Tommy Sheppard (GM) est le meilleur. J'aime vraiment son travail et il a une connexion spéciale avec Davis.

Il y a des interrogations au sujet de nos plans pour la Free Agency. Je peux dire que Davis aime Washington. Et dès que la Free Agency va débuter, il s'agira de la première équipe que nous allons rencontrer", a-t-il continué.

La NBA reste un business, où l'aspect sportif passe parfois - au moins dans un premier temps - au second plan.