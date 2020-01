Davis Bertans n'a plus joué depuis le 22 décembre dernier en raison d'un problème musculaire. Le sniper letton, auteur d'un superbe début de saison avec les Washington Wizards, est pourtant dans l'actualité. A un mois de la deadline des trades, son nom est même l'un des plus évoqués pour renforcer une équipe ambitieuse. Selon NBC Sports et le journaliste Chase Hughes, Bertans intéresse pas moins de cinq équipes, dont quatre ont des prétentions pour le titre.

Les Los Angeles Lakers (qui étudient des offres pour Kyle Kuzma), les Boston Celtics, les Philadelphie Sixers et les Denver Nuggets seraient ainsi sur le coup pour récupérer Davis Bertans et son shooting létal avant février. Les Atlanta Hawks, bons derniers au général, auraient également l'ancien joueur des San Antonio Spurs dans le viseur, pour un projet sans doute un peu moins immédiat.

On vous parlait justement de la belle entame de saison du joueur de 27 ans dans cet article.

Les stats de Davis Bertans en 2019-2020