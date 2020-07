Actuellement 11èmes de la Conférence Ouest, les Sacramento Kings peuvent toujours mathématiquement rêver des Playoffs. Avec seulement une victoire de moins que les 9es, les Portland Trail Blazers, la franchise californienne peut totalement viser une éventuelle série qualificative contre les 8èmes. Sauf que sur le papier, De'Aaron Fox et ses partenaires semblent moins armés que leurs concurrents. Les Memphis Grizzlies, 8èmes, ont 4 victoires d'avance et paraissent donc inatteignables en 8 matches. Ensuite, les Blazers et les New Orleans Pelicans ont des effectifs bien plus impressionnants. Et justement, Fox ne supporte pas de voir ce constat diffusé par tous les médias.

"Je pense que c'est irrespectueux de dire que nous n'avons pas la moindre chance. C'est comme si nous ne devions même pas être présents à Orlando. Nous avons eu un début de saison difficile, c'est comme ça.

Mais au final, j'ai le sentiment que nous avons autant nos chances que les autres équipes", a lancé De'Aaron Fox lors d'une conférence téléphonique.

De’Aaron Fox, un avenir déjà tout tracé ?

Il s'agit d'une bonne source de motivation pour les Kings. Clairement, ils sont dans la course et sont sous-estimés. Globalement, ils ont d'ailleurs un calendrier plutôt favorable avec des rencontres décisives contre les Pelicans et les San Antonio Spurs. Avec sa hargne habituelle, De'Aaron Fox pourra-t-il porter son équipe vers un exploit ?