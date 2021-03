La réaction pleine de frustration (logique) de DeMar DeRozan, encore snobé

Alors qu’ils devaient entamer leur reconstruction, les San Antonio Spurs sont finalement septièmes de la Conférence Ouest – malgré deux dernières semaines très difficiles avec un effectif décimé par le protocole sanitaire – après avoir occupé une place dans le top-cinq. Des performances surprenantes qui s’expliquent en grande partie par le début de saison canon de DeMar DeRozan.

Mais malgré ça, l’arrière ne sera pas All-Star en 2021. Il y avait pourtant un espoir avec le forfait de Devin Booker, victime d’une entorse au genou. Une place à prendre dans le Team Durant (lui-même absent). La NBA a préféré Mike Conley, et c’est une belle récompense pour le meneur du Utah Jazz. Mais DeRozan ne pouvait s’empêcher d’exprimer sa frustration sur Twitter après cette annonce.

Gets to a point where you just gotta laugh at the bullshit!!

— DeMar DeRozan (@DeMar_DeRozan) March 6, 2021