DeMarcus Cousins coupé par les Rockets, les Lakers sur le dossier ?

UPDATE : C’est désormais fait. Selon Shams Charania, les Houston Rockets se séparent bel et bien de DeMarcus Cousins.

The Houston Rockets are releasing DeMarcus Cousins, sources tell @TheAthletic @Stadium. This allows the four-time All-Star to find a team elsewhere and garner interest on the open market. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 23, 2021

L’intérieur va donc pouvoir trouver une équipe ailleurs. Du côté de L.A. ? C'est ce qui se disait ces derniers temps. Depuis, les Los Angeles Lakers ont accéléré les choses et ont coupé Quinn Cook. Pour Charania, c’est d’ailleurs dans l’optique de pouvoir se renforcer dans les jours ou semaines qui viennent.

Se séparer de Cook leur permet en effet de disposer d’une flexibilité salariale suffisante. Très important ces jours-ci tant le secteur intérieur des Lakers souffre de l’absence d’Anthony Davis.

Les Lakers coupent un champion 2020, un gros coup en préparation ?

Il se murmurait donc que l’idée était de pouvoir signer l’un des intérieurs susceptibles d’être coupé si aucun trade ne satisfaisait leur équipe. Trois noms se dégageaient : Blake Griffin, Andre Drummond et donc DeMarcus Cousins.

Il semblerait donc que la piste DMC vienne de prendre un sacré coup d’accélérateur. Ce serait l’opportunité pour lui de compenser le rendez-vous manquer avec l’équipe californienne après le rendez-vous manqué de 2020.

DeMarcus Cousins va déjà quitter Houston - 21 février 2021

John Wall se faisait une joie de pouvoir enfin rejouer avec DeMarcus Cousins, son pote de Kentucky. Les retrouvailles auront été de courte durée. Selon Shams Charania de The Athletic, le pivot All-Star et les Houston Rockets vont se séparer dans les prochains jours. "Boogie" n'entre déjà plus dans les plans de la franchise qui aimerait "jouer plus petit" et n'a pas prévu d'accorder davantage de temps de jeu à l'ancien intérieur des Kings, des Pelicans et des Warriors.

A 30 ans, DeMarcus Cousins est à nouveau dans une impasse dans sa carrière. Depuis sa grave blessure au tendon d'Achille avec New Orleans début 2018, "DMC" n'a pas eu beaucoup de répit, ni n'a vécu de bons moments sur la durée. Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou, il n'avait ainsi jamais pu porter le maillot des Lakers en 2019 et avait été coupé en février pour que L.A. puisse signer Markieff Morris.

DeMarcus Cousins, un carton qui fait du bien après trois ans de galère

Cette saison, Cousins a participé à 25 matches avec Houston pour 20 minutes de temps de jeu moyen, avec 9.6 points et 7.6 rebonds par match, à... 37.6% d'adresse globale. On imagine que des équipes vont tout de même tenter de le récupérer pour compléter leur rotation intérieure. On sait que les Lakers l'aiment bien, mais ont-ils vraiment des minutes à lui donner, même en l'absence d'Anthony Davis pour un mois ?

La logique voudrait qu'une franchise un peu légère sur le poste 5 et à la lutte pour accrocher les playoffs se manifeste. Chicago ? Miami ? Sacramento, pour le comeback de l'enfant terrible ?